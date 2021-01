"No podía tolerar más acoso": Condenan a más de 24 años de prisión a un recluta ruso que mató a tiros a 8 compañeros

Un tribunal militar de la ciudad rusa de Chitá (Siberia oriental) ha condenado a Ramil Shamsutdínov a pasar 24,5 años en una prisión de máxima seguridad por disparar contra un grupo de conscriptos, informa Interfax. La Fiscalía Federal había solicitado 25 años de condena para el joven.

En octubre de 2019, el recluta Shamsutdínov abrió fuego en una unidad militar en la unidad administrativa cerrada de Gorny, en Siberia, matando a ocho compañeros e hiriendo a dos.

Acoso en el cuartel

El conscripto justificó su crimen como una reacción ante la llamada 'dedovshchina', práctica que convierte a los novatos en objetos de acoso constante a manos de los reclutas más veteranos que cumplen su último año de servicio militar obligatorio, e incluso a manos de oficiales.

"No podía tolerar más acoso en mi contra. No esperaba ir a un infierno así. No había ningún lugar para ir y quejarse ", escribió en una carta abierta el propio Shamsutdínov. Su abogado argumentó que su cliente había sufrido constantes abusos físicos y mentales.

En marzo de 2020 se abrió en la misma unidad otro caso por novatadas contra el soldado Ruslán Mujátov, que recibió una sentencia de prisión suspendida de dos años. Shamsutdínov fue una víctima del caso.

Aunque fuentes oficiales indican que la 'dedovshchina' en el Ejército ruso ha disminuido o incluso ha desaparecido totalmente en los últimos años, ejemplos de esta brutal práctica siguen salen a la luz puntualmente, conmocionando a la opinión pública.