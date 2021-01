"Es la mejor": Kusturica apuesta por la vacuna rusa Sputnik V

El legendario cineasta serbio Emir Kusturica prefiere recibir la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus, ya que la considera "la mejor", según lo declaró en una entrevista con el canal Rossiya 24.

El director señaló que se trata de una vacuna "clásica" con la que muchos serbios quieren vacunarse, y aclaró que el mismo no es una excepción. Kusturica contó que vive en un pueblo lejos de la ciudad y que casi no se comunica con otras personas, por lo que no corre riesgo de contagiarse. No obstante, subrayó que, en caso de necesidad, está listo para vacunarse.