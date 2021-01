Hallan una enorme ballena muerta en aguas mediterráneas de Italia

Concluso il complesso rimorchio in porto a #Napoli della balenottera individuata il #17gennaio da #sub#GuardiaCostiera a #Sorrento, per rimuoverla dal mare e individuare cause decesso con necroscopia. Prosegue monitoraggio per ricerca esemplare più piccolo#TutelaAmbientepic.twitter.com/N77OngRiEy