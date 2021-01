La nueva película de James Bond 'Sin tiempo para morir' retrasa de nuevo su estreno debido a la pandemia

El estreno mundial de la película número 25.º de la franquicia de James Bond, 'Sin tiempo para morir', que estaba previsto para el próximo mes de abril, ha vuelto a posponerse debido a la situación desfavorable en el mercado cinematográfico a causa de la pandemia del coronavirus.

Según un anuncio publicado este jueves en la cuenta de Twitter y en el sitio web de James Bond, la nueva fecha de estreno de la cinta será el 8 de octubre.

NO TIME TO DIE 8 October 2021 pic.twitter.com/HZlNG5kz8t — James Bond (@007) January 22, 2021

El lanzamiento de 'Sin tiempo para morir' ('No Time to Die', en inglés), de MGM y Universal Pictures, fue fijado en un primer momento en abril de 2020, pero la pandemia obligó a trasladarlo a noviembre de 2020 y después a abril de 2021.

Dirigida por Cary Joji Fukunaga, la película será la última en la que Daniel Craig se enfunda el traje del agente 007. El año pasado el actor británico confirmó que ya no volverá a interpretar al icónico agente secreto británico, al que ha dado vida en cinco ocasiones a lo largo de 15 años: 'Casino Royale' (2006), 'Quantum of Solace' (2008), 'Skyfall' (2012), 'Spectre' (2015) y 'No Time To Die' (2021).

Esta última película comienza con Bond disfrutando de una tranquila vida en Jamaica después de retirarse del servicio activo. De repente, su paz se ve interrumpida por su amigo operativo de la CIA, Felix Leiter, quien aparece pidiendo ayuda con una misión: rescatar a un científico secuestrado.

