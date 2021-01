Un hombre pierde todos los dedos de los pies tras superar una grave enfermedad

Simon Charlesworth, un hombre de Bracla (Gales, Reino Unido) perdió todos los dedos de los pies tras sufrir una extraña enfermedad. En 2018, fue ingresado en el hospital con gripe, neumonía y sepsis, debido a que su estado era grave, los médicos decidieron inducirle el coma. Tras pasar 10 días en ese estado, estuvo 4 semanas en los cuidados intensivos, contó su historia el portal Wales Online.

Lo peor empezó después, cuando regresó a casa: a lo largo de 18 meses se le cayeron todos los dedos de los pies. "Fue un shock más que cualquier otra cosa. A pesar de que mis dedos estaban en un estado terrible, no esperaba que sucediera", expresó Charlesworth.

En algún momento mientras estuvo en coma su presión arterial bajó bruscamente y le dieron medicamentos para aumentarla rápido. "Pero cuando lo hacen la sangre fluye hacia los órganos mientras las extremidades sufren falta de sangre; es básicamente como sufrir una congelación", explicó el británico de 61 años.

Charlesworth señala que lo primero que recuerda tras recuperarse del coma fue el mal estado en que se encontraban sus pies, le dolían y sus dedos se habían vuelto negros.

Al regresar del hospital, estaba tan débil que ni siquiera pudo subir las escaleras de casa. Poco a poco su estado físico se normalizó, pero los dedos empezaron a caer. El primero lo perdió en diciembre de 2018, cuatro meses después de su regreso del hospital.

"El desprendimiento no fue doloroso. Me duchaba todos los días y luego me rociaba todos los dedos de los pies con un antiséptico para tratar de detener cualquier infección. El dedo se desprendió mientras lo frotaba con Germolene", dijo.

Entonces su mujer se negó a dormir con él en la misma casa porque "no quería despertarse con un dedo del pie suelto a su lado", contó Simon.

El último dedo se desprendió en diciembre del 2019. Aunque le habían ofrecido una amputación, Charlesworth se negó porque es un aficionado al senderismo y sabía que esa operación obstaculizaría sus caminatas. Por ahora está esperando una cirugía correctiva, que fue aplazada debido a la pandemia.

"Hay momentos en los que desearía no haber salido del coma", confesó Charlesworth.