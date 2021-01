"Si el alumno no puede, adiós": la respuesta de un profesor de universidad a una estudiante que no asistió a clase por el covid-19

Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicaron en las redes sociales parte del diálogo que mantuvo su compañera Ximena con el profesor José Raúl Córdoba Conde durante una clase. Según los alumnos, el profesor mostró falta de sensibilidad y empatía con la joven, que tuvo covid-19.

Oye @UNAM_FCPyS@UNAM_MX ¿estos son los maestros flexibles y empaticos de los que hablaste el día de hoy en la junta? Digo, porque me queda claro que lo que menos les preocupa es la salud mental y la integridad de la comunidad estudiantil #LaUNAMSIPara#polakasflexiblepic.twitter.com/VRSeTr1AOr — Adriana Espinosa 🖤 (@AwitadeAnarquia) January 21, 2021

Ximena, la estudiante que estuvo ausente dos días por coronavirus no entregó a tiempo su trabajo, intentó explicárselo al profesor durante la clase de Fundamentos de Mercadotecnia.

"Si el alumno no puede, adiós […] Estoy enfermo también, Ximena. Pero aquí estoy", le responde el docente durante una conferencia de Zoom publicada en las redes.

"Si? ¿También le dio covid a usted o a su familia?, ¿También se le murió alguien?, ¿También se le murió ayer su abuelito?", le replicó Ximena. Y cuando le pidió al profesor que sea empático, su respuesta fue bien corta: "No, no soy empático".

En el segundo video difundido, el profesor se muestra aún más rudo. "Yo no justifico faltas, no justifico faltas de entrega, no justifico nada. Si tú no me entregas el trabajo el lunes próximo, pues ya sabes…", advirtió a la alumna.

Tras ser testigos del diálogo, los compañeros de Ximena hicieron una declaración que fue publicada por los medios mexicanos.

En ella indicaron que no era la primera vez que José Raúl Córdoba Conde no mostraba empatía hacia sus alumnos, acusándolo de la falta de sensibilidad.

"El profesor le respondió de manera déspota y cero empática cuando le comentó la situación, comenzó a gritarle y a decirle 'que no era su problema' aún cuando la compañera le informó de su situación por correo electrónico, mismo que el profesor no respondió porque 'él no revisa los correos'", detallaron los estudiantes.

La facultad no presentó ningún comentario al respecto.