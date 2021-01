Abogado presenta una insólita demanda que pretende restituir a Trump y disolver todo el Congreso de EE.UU.

Un abogado del estado de Texas (EE.UU.), que fue despedido de su trabajo tras publicar en redes sociales algunos videos en los que se le ve participando en los disturbios del Capitolio, ha emprendiendo acciones legales para evitar ser detenido. Y lo hace mediante una curiosa demanda en la que busca la destitución de todos los miembros del Congreso y la restitución del expresidente Donald Trump.

La demanda introducida esta semana por Paul MacNeal Davis en una corte de Texas solicita que se prohíba al FBI y al Departamento de Justicia arrestarlo, a menos que se pruebe que cometió "algún acto de violencia manifiesto e intencional" que resultara directamente en daños para alguien.

El documento de 54 páginas fue presentado en nombre de cinco personas y varios grupos que apoyan a Donald Trump, pero asegura que no es una demanda por fraude electoral y se distancia de otras acciones legales emprendidas por abogados en favor del exmandatario, como Sidney Powell y Lin Wood.

"Esta no es una demanda de Sidney Powell. Esta no es una demanda de Rudy Giuliani. Esta no es una demanda de Lin Wood. Esta no es una demanda del equipo de Trump. Esta no es una denuncia republicana. Esta no es una demanda de los demócratas", se lee en el texto.

Elecciones "ilegales"

Sin embargo, Davis afirma que las elecciones que tuvieron lugar durante la pandemia del coronavirus fueron "ilegales" y que "todo el 117 ° Congreso es ilegítimo", por lo que exige que todos los legisladores sean destituidos y, además, se les impida volver a ocupar cargos políticos.

Asimismo, por considerar que todas las acciones del Congreso "son nulas y sin valor", incluido el recuento de votos del Colegio Electoral, la demanda pide que Trump sea reinstaurado en la Presidencia, al ser el "único funcionario público federal que permanece legal y constitucionalmente".

Según Davis, incluso al director de Facebook, Mark Zuckerberg, se le debería prohibir realizar cualquier tipo de actividad política, recoge el portal Abajournal.

Davis, que fue despedido de su trabajo en la firma Goosehead Insurance después que él mismo publicara los citados videos de los desmanes en el Capitolio, afirma que no ingresó a la sede legislativa y que solo protestaba pacíficamente.