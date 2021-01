Un diario italiano explica por qué Europa ya no 'se ríe' de la vacuna rusa Sputnik V

El periódico recuerda que cuando Vladímir Putin anunció en agosto que Rusia había registrado la primera vacuna del mundo contra el covid-19, "la izquierda europea no perdió ni un minuto para atacarla".

La Unión Europea, que en su momento "se rio" de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus, ahora podría cambiar de opinión, mientras se enfrenta a escasez de antídotos de Pfizer, estima el diario italiano Libero.

El periódico recuerda que cuando el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el pasado 11 de agosto que Rusia había registrado la primera vacuna del mundo contra el covid-19, "la izquierda europea no perdió ni un minuto para atacarla". En particular, se basó en la opinión negativa de algunos expertos publicada en la revista científica Nature e "ignoró los resultados prometedores y, por lo tanto, incómodos", publicados por otra revista prestigiosa en el campo, The Lancet, subraya Libero. Los progresistas también "se burlaron" del nombre del antídoto, al tiempo que consideraron a Putin "un monstruo", porque una de sus hijas se había vacunado con la Sputnik V.

Eficaz, asequible y aprobada "en medio mundo"

Ahora, el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF) ha solicitado el registro de la vacuna en la Unión Europea, y el organismo espera que el proceso de revisión comience en febrero. Además, el RDIF confirmó que este martes expertos de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) realizaron una revisión científica para los desarrolladores de la vacuna del Centro de Investigación Gamaleya de Moscú. Más de veinte expertos y científicos internacionales asistieron a la reunión. Las recomendaciones basadas en los resultados de la discusión se enviarán a los desarrolladores en un plazo de 7 a 10 días.

Entretanto, el fármaco ya ha sido aprobado "en medio mundo", enfatiza el medio italiano, enumerando países como Argentina, Bolivia, Venezuela, Paraguay, Argelia, Palestina, Bielorrusia o Turkmenistán. Turquía también "se abrió a la colaboración" con Moscú, mientras que Serbia, que actualmente ha asegurado un suministro total de 2 millones de dosis, recibió el primer lote el 30 de diciembre. Asimismo, las autoridades sanitarias de Hungría otorgaron este jueves una autorización de la Sputnik V.

Finalmente, Libero hace hincapié en que la vacuna rusa ha demostrado hasta ahora una eficacia superior al 90 %, es más barata que las de Pfizer y Moderna y se puede almacenar a entre 2 y 8 grados, en lugar de a -70 y -20 grados.

Además, según los expertos rusos, el fármaco "daría una respuesta inmune más fuerte y duradera", porque utiliza dos vectores adenovirales humanos diferentes, y no solo uno, indica el diario.

La vacuna Sputnik V

La vacuna Sputnik V, desarrollada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, de Moscú, utiliza una tecnología de adenovirus humano de dos vectores diferentes, Ad26 y Ad5, que se aplican en dos inyecciones que se administran con una diferencia de 21 días entre una y otra.

Esta solución no contiene adenovirus humanos vivos, sino vectores adenovirales, que no se multiplican y resultan completamente seguros para la salud. De hecho, el fármaco se basa en una plataforma de dos vectores ya existente con la que ya se crearon otras vacunas. Los resultados obtenidos durante la tercera fase de los ensayos clínicos de Sputnik V mostraron que la eficacia del fármaco ruso es del 91,4%.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!