"Me sentí violentada": Oleada de críticas contra el cantante mexicano Vicente Fernández por tocar el pecho de una seguidora

El famoso cantante mexicano Vicente Fernández ha recibido una lluvia de críticas luego de que se viralizara en redes sociales un video en el que se observa que el artista de 80 años manosea el seno de una de sus seguidoras sin su consentimiento.

En las imágenes difundidas esta semana en TikTok y replicadas en otras plataformas, se ve al 'El Charro de Huentitán' posando para una foto junto a seguidoras. De repente, mientras abraza a una joven, con su mano derecha le toca el seno. En ese momento ninguna de las mujeres parece percatarse del hecho.

Pero la víctima del abuso recientemente rompió el silencio sobre el incidente, que al parecer tuvo lugar hace tres años, y aseguró que "no se dio cuenta" de que había sido manoseada hasta después de ver las fotos, ya que en ese momento usaba un brasier con relleno.

La mujer denunció que se sintió "súper violentada y súper enojada con el señor", a quien llamó "pervertido". "Yo manejo mis traumas con humor, pero varios lo hacen sentir como que no fuera para tanto, pero sí lo fue. No me importa si es Vicente Fernández, no debió tocar mi cuerpo sin mi permiso y menos en esa área", señaló, agregando que seguramente "muchas mujeres" han experimentado ese tipo de abusos.

A partir de sus declaraciones se desató una oleada de indignación en la Red. Algunos arremetieron contra el artista calificándolo de "viejo asqueroso" y "acosador".

"No importa cuanta fama o dinero tengas. Mi cuerpo con ropa o sin ropa, sin mi consentimiento no se toca", protestó una usuaria.

No obstante, otros internautas también cuestionaron por qué la víctima esperó tanto tiempo para realizar la denuncia.

Esto provocó que incluso se compartieran otras imágenes en las que se asegura que Fernández también aparece manoseando a seguidoras.