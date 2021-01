"Su daño al país es incalculable": Sobrina de Trump está dispuesta a cambiarse el apellido para cortar lazos con su tío

Mary Trump, sobrina de Donald Trump, ha revelado en una entrevista con The Telegraph que contempla la posibilidad de cambiarse el apellido para cortar todos los lazos con su tío, debido a las connotaciones negativas que su nombre puede tener en el futuro y por el daño que —asegura— el exmandatario le ha hecho a EE.UU. durante su presidencia.

"El daño que Donald le ha hecho a este país es incalculable. Solo estamos esperando para saber cuán irreparable es", aseguró la sobrina del expresidente, autora del polémico libro 'Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo' ('Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man').

"Ni el afecto ni la intimidad"

Mary Trump, que ejerce como psicóloga clínica, también se refirió a los rumores que apuntan a que Melania Trump estaría a punto de solicitar el divorcio, y que surgieron después de que la exprimera dama se negara a posar para los fotógrafos que la esperaban a su llegada a Florida después de dejar la Casa Blanca y se alejara de ellos con rostro pétreo y sin saludar. La sobrina de Trump no cree que las especulaciones sobre el posible divorcio sean ciertas, aunque quiso recalcar que su tío no entiende "el afecto ni la intimidad".

La sobrina de Trump hizo varias revelaciones sobre el presidente y otros familiares en su libro, que salió a la venta en julio pese a los intentos del entorno del entonces mandatario de impedir que la obra se publicara. En su primer comentario sobre el libro, Trump describió a Mary como "una sobrina que ha visto en raras ocasiones, sabe poco sobre mí, dice cosas falsas sobre mis maravillosos padres (¡que no la soportaban!)". Asimismo, la tachó de "desastre".

En la entrevista, Mary Trump reveló que contrató seguridad personal las 24 horas tras la publicación del libro, si bien aclaró las únicas repercusiones a las que ha tenido que hacer frentes han sido los reproches de su familia cuestionando su "lealtad".

