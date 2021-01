La noticia del contagio de covid-19 de López Obrador desata una batalla de tuits en México entre burlas y rechazo al discurso de odio

Las reacciones por el anuncio de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dio positivo por covid-19 generaron una polémica en redes sociales, luego de que algunos usuarios expresaran mensajes de odio en contra del mandatario.

Esa acción fue respondida inmediatamente por simpatizantes de López Obrador, que incluso exigieron a Twitter cumplir con sus reglas de convivencia y bloquear algunas cuentas en las que se publicaron burlas, comentarios ofensivos e incluso, deseos de muerte para el político mexicano.

Burlas, dudas y malos deseos

Algunos detractores del presidente aprovecharon la situación para burlarse del asunto, al recordar cuando el mandatario dijo que "no mentir, no robar y no traicionar" ayudaba mucho "a que no dé coronavirus", o cuando aseguró que algunas imágenes religiosas ayudaban a "detener" al virus.

El presidente Lopez Obrador dio positivo al Covid - 19, es lo único positivo que ha dado como gobernante en estos dos años — Manuel Clouthier C. (@ClouthierManuel) January 25, 2021

No mentir, no robar... para que no dé Coronavirus: AMLO; y le dio coronavirus.Gatell le asesoró no utilizar cubrebocas 😷#NoleCreo Insabi Imss #ULTIMAHORApic.twitter.com/ilyGJWgFOd — Jesús Anaya (@JesusAnayaTv) January 25, 2021

Lopez Obrador: ¡¡detente!! Covid-19: no se puede soy ateoQuedó 🤡 pic.twitter.com/0nwdw48V5F — Lilie🔥🐇 (@LilieNyu) January 25, 2021

Otros tantos pusieron en duda que el mandatario tuviese covid-19, e insinuaron que podría tratarse de una estrategia política. También le reprocharon su "irresponsabilidad" por no usar cubrebocas y viajar en vuelos comerciales.

La cantidad de tuits y mensajes de WhatsApp dudando del contagio de AMLO por COVID 19 es abrumadora. La realidad no me sorprende, esto es justo lo que pasa cuando, desde la presidencia, se ha dedicado a mentir, manipular y falsear información. — Juan Burgos (@juanburgos) January 25, 2021

Todos deseando mejoría a @lopezobrador_ por salir positivo en #COVID19 Por dentro y en silencio.... se escucha.... ¡SE LO MERECÍA POR IRRESPONSABLE! (No sean hipócritas) Pero es políticamente incorrecto decir la verdad — PEDRO FERRIZ H (@pedroferriz3) January 25, 2021

Algunos usuarios fueron más allá, e incluso, varios de ellos le desearon la muerte al presidente de forma explícita. Entre ellos, algunos médicos que recomendaron usar letales de medicamentos.

Me huele a manada, por mi que se muera y que lo entierren boca abajo por si revive y se quiere regresar.Le deseo al tipo el amor que a demostrado por mis hermanitos con cáncer, por las mujeres asesinadas, que vaya y chingue a su madre. — ANTONIO EFREN MUÑOZ (@ANTONIOEFREN) January 25, 2021

Espero que @Cardiologia_Mx sancione a Diego Araiza.No se puede llamar medico a alguien que carece de respeto por la vida y se burla de los enfermos.Este miserable no hace honor a la bata blanca que porta.#FuerzaPresidentepic.twitter.com/9ggKYcdvui — 𝑬𝒍 𝑮𝒓𝒂𝒏 𝑳𝒖𝒅𝒘𝒊𝒈 🇲🇽 (@TheBigLudwig) January 25, 2021

Críticas y exigencias a Twitter

Las expresiones contra López Obrador fueron criticadas por algunos analistas y simpatizantes del mandatario mexicano, quienes reprocharon la manera en que algunas personas trataron de usar el tema para lucrar políticamente.

Mientras millones de mexicanos le desean a @lopezobrador_ pronta recuperación, la oposición miserable (porque eso es, miserable) monta operativo en redes sociales para atacar, una vez más, a AMLO.Son mezquinos, miserables, lo más ruin de lo ruin. — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) January 25, 2021

Enferma @lopezobrador_ y estalla la politiquería y la vileza — Alvaro Delgado Gómez (@alvaro_delgado) January 25, 2021

Que triste es ver gente cercana celebrando que al presidente le dio COVID, siendo que en la propia familia se ha sentido en carne propia lo que es tener a alguien en un hospital por este virus. Lamentable que por ideologías políticas, se olvide la humanidad que se nos inculcó — MemeYamel (@MemeYamelCA) January 25, 2021

Toda esta situación provocó que algunos usuarios exigieran a Twitter bloquear las cuentas que fomenten el odio, con el objetivo de hacer cumplir con sus reglas de convivencia.

Pues demuéstrenlo con hechos, no veo que hagan algo para suspender la cuenta @LalpizX5, que le desea explícitamente la muerte a nuestro presidente @lopezobrador_ . Ya ha sido denunciada y bloqueada por muchos que la vemos como promotora del odio. — 🇲🇽Carlos Sánchez #FuerzaPresidente🇲🇽⚽😎🤘 (@CarlosDPicos) January 25, 2021

De acuerdo con algunos usuarios, la red habría comenzado a bloquear algunas cuentas que promovieron imágenes y mensajes de odio contra el mandatario mexicano. Sin embargo, todavía no hay confirmación de la empresa tecnológica.

El tema cobró una nueva relevancia luego de que la semana pasada López Obrador denunciara que algunos directivos de Twitter tenían supuestos vínculos laborales con el conservador PAN, lo que levantó polémica en México.

El tema escaló cuando, apenas un día después de la denuncia, Twitter decidió eliminar cuentas de simpatizantes de López Obrador, en un asunto que fue interpretado por algunos como una represalia y un acto político de la empresa tecnológica en contra del movimiento que encabeza el mandatario mexicano.

El caso provocó todo un debate sobre la censura en redes y un presunto sesgo político de los gigantes tecnológicos, a la hora de pretender regular la conversación pública.

Una situación particularmente viisble en países como México, que vive un ambiente de polarización y confrontación entre grupos antagónicos, tras el cambio de régimen político impulsado tras la llegada de López Obrador a la presidencia, en diciembre de 2018.

Manuel Hernández Borbolla