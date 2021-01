Descubren en Egipto un templo y una iglesia romanos de unos 2.000 años de antigüedad

تمكنت البعثة الأثرية بأسوان من الكشف عن بقايا حصن روماني وكنيسة من أوائل العصر القبطي، وبقايا معبد من العصر البطلمي The archaeological mission operating in Aswan, discovered remains of a Roman fort and a church from the early Coptic era, & a temple from the Ptolemaic period pic.twitter.com/nIKHluz0G0