VIDEO: Un hombre logra volver a 'ver y tocar' a su difunta esposa gracias a la tecnología de realidad virtual

Un surcoreano pudo sentir que volvía a ver a su difunta esposa gracias a la tecnología de realidad virtual. El 'encuentro' fue mostrado en un nuevo episodio del documental 'Te conocí', del canal MBC, que utiliza esa tecnología para brindar a los deudos la oportunidad de percibirse de nuevo junto a sus seres queridos fallecidos, recoge el portal AsiaOne.

La esposa de Kim Jung-soo murió hace cuatro años tras luchar contra una grave enfermedad. Desde entonces, el único deseo de Kim, de 51 años y padre de cinco niños, era ver "una vez más aunque sea la sombra" de su pareja.

Inicialmente, los hijos del hombre estaban en contra de su participación en el proyecto, argumentando que sería para él "demasiado doloroso" volver a ver a su esposa, pero Kim finalmente logró convencerlos. "'Es mi último deseo', dijo él, y por eso decidimos permitirle volver a encontrarse con mamá", relató la hija mayor, Jong-bin.

Los especialistas necesitaron seis meses de preparativos para hacer posible el reencuentro virtual de la pareja. Durante este tiempo, le enseñaron al avatar a repetir los movimientos y expresiones faciales de la difunta mujer. Además, encontraron una actriz de voz parecida a la de la esposa de Kim.

La pareja se 'encontró' en un apartamento recreado en el mundo virtual. Con la ayuda de un casco de realidad virtual y guantes especiales, Kim no solo pudo volver a ver a quien fuera su pareja, sino también tocarla y preguntarle: '¿Ya no tienes dolor?'. Los hijos, que miraban aquellas imágenes a través de un monitor, no pudieron contener las lágrimas, al igual a su padre.

