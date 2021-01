Ghislaine Maxwell pide que le sean retirados sus cargos porque el gran jurado que la acusa no tiene suficientes negros e hispanos

La expareja y socia de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, pide a su juez que desestime los cargos en su contra porque en el jurado que la acusa no hay suficientes negros e hispanos.

Los abogados de Maxwell argumentaron este lunes en documentos judiciales —revisados por el portal Insider— que, debido a que su clienta ha sido imputada por un gran jurado de la ciudad de White Plains (Nueva York, EE.UU.), en lugar de Manhattan, sus integrantes no incluyen "a residentes de las comunidades" en las que ella presuntamente cometió los delitos que se le imputan.

Mientras que los fiscales del caso optaron por un gran jurado en White Plains debido a que las restricciones por la pandemia de coronavirus retrasaron los procedimientos en Manhattan, la defensa de la británica asegura que al estar el tribunal conformado en su mayoría por personas blancas se incurre en "violación del derecho pautado en la Sexta Enmienda".

"El hecho de que la señora Maxwell no sea ni negra ni hispana no la priva de estar en pie para plantear esta exigencia". La Constitución exige que un gran jurado sea elegido de entre "una muestra representativamente justa de la comunidad", alegan los letrados.

Los abogados creen que los cargos que pesan sobre la acusada deben retirarse por completo también por otros motivos. Enfatizan en que muchos de ellos se sostienen sobre hechos confusos y vagos, otros deberían ser parte de un juicio separado y algunos resultan similares entre sí, lo que estaría violando la cláusula constitucional sobre doble incriminación.

Ghislaine Maxwell será juzgada el próximo verano boreal, acusada de ayudar a reclutar a mujeres jóvenes, incluso una menor de 14 años, para que fueran abusadas por Epstein en la década de 1990. Maxwell, quien se declara inocente, está en prisión sin fianza desde su arresto el pasado julio. Se enfrenta a un máximo de 35 años de cárcel en caso de ser declarada culpable.

Desde entonces, la exnovia de Epstein ha solicitado que se le otorgue la libertad bajo fianza, primero en julio y luego en diciembre. No obstante, la jueza federal de distrito, Alison Nathan, ha negado ambas peticiones y concluido que no hay condiciones que permitan asegurar que no huiría para evitar el juicio. Los fiscales del caso apoyan el rechazo a las solicitudes de Maxwell alegando que "la conducta delictiva" de la mujer "sigue siendo extraordinariamente grave", mientras que "las pruebas contra la acusada siguen siendo sólidas".