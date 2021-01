Microsoft se burla de MacBook Pro en un comercial del nuevo Surface Pro 7

Microsoft ha publicado un video promocional del Surface Pro 7 —un dispositivo que puede transformarse en una portátil o PC de escritorio, así como una tableta— en el que lo compara con un MacBook Pro de Apple.

El material audiovisual es presentado por un joven que comienza mencionando que el producto de la compañía de Bill Gates incluye un lápiz digital y posee una pantalla táctil.

Y luego, señalando el sensor Touch Bar integrado en la computadora de la firma de la manzana, se encoge de hombros y exclama: "La Mac me dio esta pequeña barra, ¿pero por qué no me pueden dar una pantalla táctil completa?".

A continuación destaca que, a diferencia de su rival, el Surface Pro posee un teclado desmontable y lo describe como un dispositivo potente para ejecutar todo tipo de aplicaciones y mucho más apto para los videojuegos.

Por último, compara los precios de ambos: 1.299 dólares el producto de Apple y frente a 890 dólares el de Microsoft (en el mercado de EE.UU.).

El final del video contiene un logotipo de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), lo cual sugiere que el comercial podría ser exhibido durante el partido final de la temporada, tal y como acostumbran hacer numerosas grandes compañías.

La publicación ya recibió más de 900.000 reproducciones, aunque cerca de dos tercios de los usuarios le dieron un voto negativo.

