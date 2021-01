Apple insta a sus usuarios a que actualicen el 'software' de sus iPhone y iPad lo más pronto posible para evitar un 'hackeo'

Apple instó a los usuarios de iPhone y iPad a que actualicen los sistemas operativos de sus dispositivos debido a unos fallos de seguridad. La empresa explicó este martes en su página web de soporte, que un "investigador anónimo" detectó tres problemas que "pueden haber sido aprovechados activamente" por 'hackers'.

Dos de los errores fueron encontrados en WebKit, base para el navegador web Safari. "Un atacante remoto puede ser capaz de causar la ejecución de código de forma arbitraria", detalló.

Mientras, otro fallo fue hallado en el núcleo o 'kernel', que constituye una parte central del sistema operativo. Se trata de "una aplicación maliciosa que puede conseguir acceder a privilegios elevados".

Sin embargo, la compañía no presentó más detalles, señalando que "Apple no revela, no discute o no confirma los fallos de seguridad hasta se haya producido una investigación y los parches o actualizaciones estén disponibles".

Apple lanzó los parches de seguridad como parte su nuevo 'software' iOS 14.4, que también incluye mejoras para el retraso del teclado y permite que los códigos QR más pequeños sean leídos por la cámara.