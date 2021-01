Un popular presentador de México fue a Florida para vacunarse contra el covid-19 y tilda de "gente envidiosa" a quienes lo critican

"Gracias EE.UU., qué tristeza que mi país no me brindó esa seguridad", escribió en redes sociales Juan José Origel tras recibir su inyección.

El conocido presentador de la televisión mexicana Juan José 'Pepillo' Origel viajó a Florida (EE.UU.) y recibió una dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus, despertando críticas entre los cibernautas ya que muchos ciudadanos todavía no pudieron inmunizarse, incluyendo a personas de grupos en riesgo.

Este hecho fue publicado por el propio Origel en su cuenta de Twitter: "¡Ya vacunado! Gracias EE.UU., qué tristeza que mi país no me brindó esa seguridad", escribió. Además, acompañó el posteo con una foto del momento de la inyección. Al instante, la publicación fue respondida con muchos cuestionamientos, reprochando una posible actitud desconsiderada con el resto de la población mexicana y estadounidense.

"Tenías que ser 'gandalla' [abusivo], yo vivo en EE.UU., soy de la tercera edad y no he podido conseguir cita", le contestó un usuario. "Nosotros viviendo aquí en EE.UU. aún no nos la ponemos, viene un payaso a quitársela a quien la necesita y todavía se queja y se hace la víctima", vaticinó otra cibernauta.

Entre los comentarios críticos también se lee: "Ni yo que soy ciudadano americano me considero con derecho a ir a usar una vacuna que no me corresponde, antes de que la obtengan los que sí tienen derecho y son más vulnerables".

Ni yo que soy ciudadano americano me considero con derecho a ir a usar una vacuna que no me corresponde, antes de que la obtengan los que si tienen derecho y son mas vulnerables, este tipo debería ser acusado en USA para que le cancelen la visa de turista por abusivo. — AME❌ICANO🇺🇸🇲🇽🏳️‍🌈 (@AlbalElhi) January 24, 2021

Otros, en cambio, destacaron que el conductor televisivo tiene 73 años: "Es población de riesgo y si el puede y tiene los medios para ir a otro país a vacunarse donde la vacuna es abierta, ¿cuál es el problema?".

"Hay gente envidiosa"

Al regresar de Miami, el periodista de espectáculos fue recibido en la Ciudad de México por otros colegas reporteros, que le consultaron por esta situación que generó polémica: "Hay gente envidiosa", expresó en el aeropuerto.

También le pidieron explicaciones sobre su decisión de salir del país para vacunarse: "Yo apliqué. Es una aplicación que me dijo una amiga. Me dijo, 'escríbeles aquí y ya te dicen', y así me llegó la cita. Del jueves me llegó para el sábado, el viernes tuve que arreglar todo y me fui", relató.

Juan José Origel aclara cómo consiguió la vacuna contra Covid-19 en Miami y lamenta que sean los propios mexicanos quienes lo señalen. #Ventaneando 📺Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca UNO. 👉 https://t.co/9syyJmJWXEpic.twitter.com/FDw4U2jrvp — Ventaneando (@VentaneandoUno) January 26, 2021

"No me lo imaginé y estoy muy contento", comentó 'Pepillo'. Además, adelantó que deberá volver a Florida en unos 20 días para recibir la segunda dosis.

"¿Sabes qué es lo más triste? Que seamos los mexicanos los que nos tiremos tanto. ¿Cuánta gente está esperando vacuna? Eso es todo lo que dije", finalizó.

"Estamos desalentando a la gente a venir a Florida solo para vacunarse"

El estado de Florida, conocido por su habitual presencia de residentes y turistas latinoamericanos, está recibiendo a varios viajeros que solo arriban al territorio para obtener la vacuna, y luego se marchan. Su gobernador, Ron DeSantis, señaló que solo se permite la vacunación a las personas con residencia en esa jurisdicción.

Igualmente, aclaró: "Estamos desalentando a la gente a venir a Florida solo para vacunarse". Con esa línea, las autoridades afirmaron que el Departamento de Salud investigará el uso indebido de las dosis.

"Está absolutamente prohibido que alguien entre a Florida durante un día para recibir la vacuna y se vaya al siguiente", remarcó el portavoz Jason Mahon. Además, solicitó a la ciudadanía que reporte estos casos irregulares.

En cuanto a México, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que Rusia enviará 24 millones de dosis de la Sputnik V en los próximos dos meses. Según el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, ya se han aplicado 642.105 dosis de la vacuna de Pfizer y BioNtech, que equivalen al 0,5 % de la población.

Si te ha parecido interesante, compártelo con tus amigos.