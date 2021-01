Imponen una multa de 27.000 dólares a una modelo chilena por "engañar al público" al promover un ayuno de 21 días

La modelo chilena Roxana Muñoz fue sancionada con una multa de 20 millones de pesos (unos 27.000 dólares) por promover en sus redes sociales un ayuno de 21 días, que solo contemplaba tomar agua.

Con esta acción, la modelo consiguió "engañar al público", informó a Bío Bío la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) del Ministerio de Salud de Chile, entidad que impuso la multa.

La acción contra Muñoz fue tomada luego de una denuncia presentada por el Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile A.G.

La dieta promovida por Muñoz se conoce como 'water fasting'. La modelo la comenzó el 13 de julio de 2020 y la culminó los primeros días de agosto. El proceso fue controlado por el controvertido gurú Loren Lockman, quien se presenta como "supervisor de ayuno y entrenador de salud" y es dueño del Tanglewood Wellness Center, ubicado en la provincia de Guanacaste, en el extremo noroeste de Costa Rica.

La resolución de la Seremi, a la que tuvo acceso Bío Bío, menciona que el Código Sanitario chileno contiene una fuerte prohibición respecto a cualquier propaganda, ya sea referente a "higiene, medicina preventiva o curativa", que busque engañar al público, cuando por medio de ellas se ofrezcan o anuncien servicios de personas que "no están legalmente facultadas para ejercer la medicina y demás ramas". En este caso en particular, enfatizan que Lockman "no es profesional de la salud".

Asimismo, indican que este tipo de acciones "ponen en serio riesgo la salud pública" incitando a contratar "los servicios del centro extranjero, o bien, de unirse al grupo privado para obtener información saludable, es decir, siempre con un fin lucrativo disfrazado de supuesta ayuda".

De acuerdo con la Seremi, Muñoz, además, "promovió su marca personal" con este ayuno prolongado, al pasar de una audiencia de 4.000 personas, a una de más de 350.000 el 1 de agosto.

Lockman: de EE.UU. a Costa Rica

En el Tanglewood Wellness Center en Costa Rica, Lockman promueve la práctica del 'water fasting' o "ayuno de agua supervisado", como dice su página web.

Pero antes de instalarse en ese país centroamericano, Lockman tuvo su centro en las ciudades de Bethesda y Thurmont, en el estado estadounidense de Maryland; y luego en Panamá.

En 2007, según recoge Bío Bío, fue demandado por la Junta Médica de Maryland y se le ordenó dejar de ejercer la medicina, que no la había estudiado, y pagar una multa de 320.000 dólares.

Además, sus salidas de EE.UU. y Panamá estarían vinculadas a la muerte de dos personas, que presuntamente sufrieron graves problemas de salud mientras ayunaban en sus centros.