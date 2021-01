VIDEO: El superdeportivo SSC Tuatara alcanza los 450 km/h y se convierte en el coche de producción en serie más rápido del mundo

En octubre pasado, el fabricante estadounidense de superdeportivos Shelby SuperCars (SSC) aseguró haber logrado que su SSC Tuatara alcanzara una velocidad promedio de 316,11 millas por hora (508,73 kilómetros por hora), lo que posicionó a su modelo como el "vehículo de producción en serie más rápido" del mundo. Sin embargo, poco después se desataron dudas sobre la veracidad de ese récord, principalmente entre entusiastas de Internet que alegaron inconsistencias en la medición y el seguimiento del coche.

Ante esa controversia, Shelby SuperCars puso de nuevo a prueba al Tuatara y, aunque no logró la marca del año pasado, el resultado le ha permitido oficializar un récord de velocidad, al registrar un promedio de 282,9 mph (455,3 km/h), asegura la compañía en un comunicado publicado este miércoles.

La nueva marca fue lograda el pasado 17 de enero en la pista de pruebas Johnny Bohmer Proving Grounds, del Centro Espacial Kennedy de Florida (EE.UU.). En esta ocasión, y para asegurarse de que nadie pudiera cuestionar el resultado, SCC dejó la validación a cargo de tres firmas expertas en el campo de la medición de velocidad: Racelogic, Life Racing y Garmin, a las que se sumó la Asociación Internacional de Carreras de Millas (IMRA).

¿Por qué fue ahora menos veloz?

En esta oportunidad, el Tuatara no contó con los 10 kilómetros de recorrido que tuvo a las afueras de Nevada en octubre, sino con los escasos 4,3 kilómetros de la pista de Florida. Eso significa que el deportivo dispuso de solo 2,3 millas (3,7 kilómetros) para acelerar, unas cuatro o cinco menos que en su primera prueba, y apenas 0,7 millas (1,1 kilómetro) para luego reducir la velocidad, explicó el gerente ejecutivo de SSC, Jerod Shelby, en diálogo con el portal Car and Driver.

Para esta carrera, además, en lugar de contar como la primera vez con el piloto británico Oliver Webb, ganador de las 24 Horas de Le Mans en 2014, Shelby SuperCars puso al volante al coleccionista de coches Larry Caplin, propietario del Tatuara en cuestión y con poca experiencia en la conducción de coches por encima de los 321 km/h. De otra parte, en esta ocasión el fabricante optó por una configuración de caja de cambios más baja, para compensar la menor distancia de aceleración.

Shelby asegura que estos resultados son solo un "informe de progreso" de las pruebas de máxima velocidad de SSC en camino a lograr un registro aún más alto, pero admite que no sabe si el Tuatara pueda alcanzar las 300 mph (482 km/h). En cuanto a los resultados de octubre, el empresario no tiene una explicación clara: "Estamos tratando de encontrarle sentido a los datos, las cosas no nos cuadraban y no podíamos encontrarle sentido. No pudimos hallar respuestas claras de exactamente qué salió mal".

Con esta última marca, el SSC Tuatara se hace con el trono de la velocidad entre los coches de producción en serie, que desde 2017 ostentaba el Koenigsegg Agera RS con una velocidad promedio de 277,9 mph (447 km/h). Aunque en agosto de 2019 el superdeportivo Bugatti Chiron alcanzó 304,77 mph (490,48 km/h), solo lo hizo en una dirección, y para ser tenido en cuenta como récord oficial el promedio de velocidad debe obtenerse tras dos 'sprints' en direcciones opuestas, a fin de anular los efectos de los vientos de cara y de cola.

