Autoridades ecuatorianas ofrecen 50.000 dólares de recompensa a quien aporte información relacionada con el asesinato del presentador Efraín Ruales

El comandante general de la Policía Nacional de Ecuador, Patricio Carrillo, anunció este jueves que ofrecen una recompensa de 50.000 dólares para quien aporte "información verídica, oportuna y efectiva" a la investigación sobre el asesinato del presentador de televisión Efraín Ruales.

De acuerdo con el comandante policial, la recompensa por este caso, que ha conmocionado a Ecuador, es ofrecida por el Ministerio de Gobierno.

Se ofrece 50 mil dólares de recompensa a quién aporte con la investigación a través de información veridica, oportuna y efectiva en relación al asesinato de Efrain Ruales. Así lo expresó el Ministro de Gobierno. — Patricio Carrillo (@CarrilloRosero) January 28, 2021

Ruales, de 36 años, fue asesinado la mañana de este miércoles 27 de enero, cuando se trasladaba en su vehículo en la avenida Guillermo Cubillo, en el norte de la ciudad de Guayaquil, en la región Costa de Ecuador.

Este jueves, el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, informó que en el auto encontraron tres impactos de bala —aunque en principio se indicó que serían cuatro—. "Una de esas balas habría ingresado al cuerpo de la víctima y le ocasionó la muerte", manifestó.

Pazmiño detalló que, de acuerdo con la autopsia realizada al cadáver de Ruales, la muerte se produjo por una hemorragia interna masiva "provocada por el impacto de un proyectil que ingresó por el intercostal izquierdo y lesionó varios órganos".

Encuentran vehículo incinerado

La noche de este miércoles, Pazmiño también informó que en el sur de Guayaquil encontraron el vehículo en el cual sospechan que se trasladaban los asesinos de Ruales. El auto fue hallado incinerado en su interior.

Hace pocos minutos @PoliciaEcuador localiza al sur de la ciudad vehículo sospechoso de participar en el asesinato de Efraín Ruales, está incinerado en su interior pic.twitter.com/3rhfRwd27j — Patricio Pazmiño Castillo (@ppazminoec) January 28, 2021

Este vehículo presuntamente usado para el asesinato del presentador de televisión fue robado el pasado 6 de enero. El dueño del auto acudió la mañana de este jueves a la sede del Laboratorio de Criminalística, luego de reconocer el coche cuando comenzó a circular en redes sociales.

El hombre presentó la denuncia que había puesto en Fiscalía y relató que el auto fue robado cuando se encontraba estacionado afuera de su casa, reseñó El Universo.

Además del hallazgo del vehículo, las autoridades han realizado varios allanamientos y hay tres personas sospechosas que están rindiendo su versión, precisó Pazmiño.



Bajo amenaza

Ruales, quien también era actor y uno de los ecuatorianos con más seguidores en sus redes sociales, donde publicaba videos cómicos, dijo en junio de 2020 haber recibido amenazas por denunciar sobre casos de corrupción.

"Es una lástima hacer este tipo de mensajes, pero no queda de otra. Mi madre, mi familia, mis hermanos y amigos me dijeron que no era necesario, pero hay personas que sí necesitan escuchar. Hubiera querido hoy subir un video cómico que los haga reír, pero el día se empañó con una falsa, perversa y malévola noticia. Lo curioso es que aparece días después de que recibo una llamada diciéndome que tenga cuidado con los mensajes que enviaba los domingos refiriéndome a la corrupción", manifestó en el audiovisual.



De acuerdo con Ecuavisa, canal de televisión para el cual trabajaba, Ruales les informó que, además, había puesto ante la Fiscalía la denuncia formal sobre las amenazas recibidas.