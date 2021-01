Condenan a una profesora que envió a su alumno de 15 años sus fotos desnuda en Snapchat y tuvo sexo con él

Este jueves, una profesora británica fue declarada culpable de tener sexo con un alumno de 15 años, al que envió en Snapchat fotografías desnuda, informa Daily Mail. Por ese delito la docente podría recibir una pena de hasta 5 años de cárcel.

De acuerdo con la investigación, Kandice Barber, profesora suplente de la escuela de Princes Risborough (Buckinghamshire, Inglaterra), se le acercó al chico durante un evento deportivo celebrado el 27 de septiembre de 2018 y se hizo amiga de él en Snapchat.

Posteriormente empezó a enviarle mensajes en los cuales incluso señalaba cuando se iba a bañar. En uno de ellos, le preguntó "¿te gustan los senos o los glúteos?" y mandó una foto en la que aparecía desnuda y rodeada de juguetes sexuales. Además, se descubrió que la mujer llevó a su alumno a un campo donde mantuvieron relaciones sexuales.

En un momento, la profesora amenazó al chico con que él "caería con ella" si otras personas se enteraban de su relación, además, afirmó que estaba embarazada.

La relación sexual fue expuesta después de que una foto, que Barber envió al menor, empezara a circular en la escuela y llegara también al director. La mujer fue detenida el pasado 12 de marzo del 2019.

En el juicio que tuvo lugar este jueves no se dictó sentencia porque la abogada de la acusada tenía otro compromiso y no estaba presente. De esta manera, la profesora fue liberada bajo fianza y volverá a comparecer en el Tribunal de la Corona de Aylesbury el viernes o el lunes. En ese contexto, el juez precisó que si no se presenta ante el tribunal por voluntad propia sería llevada a la fuerza por la Policía. Barber enfrenta una pena que podría ser de hasta 5 años de prisión.

Se trata del segundo juicio de Barber. En el primero, que tuvo lugar en septiembre, fue condenada por enviar al alumno sus fotos en toples a través de Snapchat entre septiembre y octubre del 2018; y por hacer que un menor viera un acto sexual estando en una posición de confianza en el plazo entre el 20 de octubre de 2018 y el 31 de enero de 2019, después de que le mandara un video en el que tenía relaciones sexuales.