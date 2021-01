La venezolana detenida por participar en la operación Gedeón afirma que la inteligencia de Colombia conocía el plan contra Maduro

Yacsy Alexandra Álvarez Mirabal, una ciudadana venezolana detenida en Colombia por participar en la denominada Operación Gedeón, afirmó que la inteligencia colombiana "siempre estuvo al tanto" de los pormenores de la fallida incursión marítima armada a territorio venezolano, que buscaba derrocar al presidente Nicolás Maduro, el 3 de mayo del 2020.

Desde La Picaleña, cárcel colombiana donde se encuentra recluida, Yacsy Álvarez afirmó a Noticias Caracol que tanto ella como el general venezolano prófugo de la justicia Cliver Alcalá, acusado de liderar este plan, mantenían comunicación permanente con la División de Inteligencia Nacional (DNI) de Colombia. "Claro que [desde la DNI] sabían de la operación".

Según la detenida, un funcionario de la DNI llamado Franklin Sánchez le daba indicaciones constantemente. "A mí me dieron el teléfono de este señor, me dijeron que mi nombre de contacto sería Rosa, que cualquier cosa que necesitara o cualquier urgencia lo contactara".

No obstante, este mismo funcionario fue quien la entregó a la justicia, acusándola de ayudar a Cliver Alcalá en el entrenamiento y financiación del grupo de exmilitares y expolicias venezolanos que lideraron la incursión. Además, Yacsy es señalada como una pieza clave en el transporte de las armas usadas en la operación.

"Me dijo que todo estaba bien, que todo estaba tranquilo, que me quedara cuidando mi vida, que aquí estábamos bien en Colombia (...) En ningún momento a mí me pasó por la cabeza que me iban a poner estos cargos y me iban a arrestar. El día que a mí me capturaron yo me iba a reunir con el señor de la DNI", dijo.

De acuerdo con Yacsy Álvarez, antes de eso la DNI mantuvo contacto constante con ella. "Ellos mismos me vuelven a confirmar que el FAES [Fuerzas de Acciones Especiales de Venezuela] me estaba buscando. Cuando me reuní con ellos, él me mostró dos fotos de las dos personas que me estaban buscando. Él me dijo cambia la 'SIM card', no estés llamando constantemente, cuídate".

La mujer aseguró que la conexión de Cliver Alcalá con la DNI era muy cercana. "Él [Alcalá] primero tuvo una persona contacto y después sí me comentó que habían cambiado para este señor, Franklin Sánchez, cuando pasa esto me dijo quédate tranquila, te van a proteger. Es más, apenas yo conocí a Franklin, él me dijo: 'Cliver antes de montarse en el avión me pidió que te cuidara'".

El giro de la DNI

Para soportar su versión, la defensa de Yacsy Álvarez posee un documento emitido el 6 de agosto —un mes antes de su captura— y firmado por el director de inteligencia y contrainteligencia de la DNI, Jorge Miguel Padilla Ruiz, quien le solicita al fiscal del caso, Carlos Roberto Izquierdo Ortegón, brindarle "protección" a la mujer.

⬛️La defensa de Yacsi Alexandra Álvarez, venezolana detenida en Colombia por Operación Gedeón, muestra documento de la 🇨🇴Dirección de Inteligencia como prueba de que esa institución gubernamental conocía de la operación sediciosa contra Venezuela.#DiálogoEsPazpic.twitter.com/MCMTzynw6S — Tania Valentina Díaz🏠😷 (@taniapsuv) January 28, 2021

Para el abogado de Yacsy, Alejandro Carranza, después de que Rusia denunciara a EE.UU. y Colombia ante el Consejo de Seguridad de la ONU por orquestar o tolerar este ataque contra Venezuela, la DNI se vio en la necesidad de realizar algunas capturas para salir del paso.

La detenida fue capturada en suelo colombiano el 3 de septiembre de 2020, junto con tres prófugos desertores venezolanos. "Capturan a los hermanos Sequea, al señor Russo y a Yacsy, eligieron colocar a la más inocente de todas, que es Yacsy, como cabeza", manifestó Carranza, quien asegura que se trató de "una trampa" de la DNI.

Los otros tres detenidos, a través del abogado Eduardo Céspedes, exdirigente del partido político de oposición en Venezuela Primero Justicia (PJ), están negociando un "preacuerdo" con la justicia colombiana. Yacsy aún no recibe respuestas, por lo que decidió hacer pública su versión.

La Operación Gedeón, según las investigaciones hechas por Venezuela, fue una acción planificada por EE.UU. y Colombia y ejecutada por una empresa de seguridad estadounidense presuntamente contratada por el diputado opositor Juan Guaidó, quien ha negado su participación en el hecho. La finalidad era deponer al mandatario venezolano, trasladarlo a territorio estadounidense e instaurar otro Gobierno.