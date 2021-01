Gaethje dice que "nada le hace más feliz" que ver a Conor McGregor perder por nocaut

Justin Gaethje, excampeón interino de la UFC en peso ligero, dijo este jueves a la ESPN que estuvo encantado de "ver a un bocazas ser noqueado, no hay nada que me haga más feliz", en relación a la derrota de Conor McGregor frente a Dustin Poirier del pasado sábado.

El estadounidense se mostró indignado con la idea de que Conor pueda aspirar al título de la UFC en su siguiente aparición en el octágono. Gaethje afirmó que Conor "fue tratado de una manera especial una y otra vez y no aprovechó las oportunidades".

El destino del peso ligero del ente más prestigioso de las MMA está actualmente en las manos del presidente de la UFC, Dana White, y el ruso Khabib Nurmagomédov, que después de defender por última vez el título justamente frente a Gaethje, en octubre del 2020, se retiró, pero no ha sido aún privado del cinturón. En caso de su adiós definitivo del deporte y de serle retirada la corona al ruso, Gaethje dice que tiene que estar en la contienda por el trono, enfrentándose a alguno de los luchadores de una larga lista, que la componen Poirier, McGregor, Michael Chandler, Charles Oliveira o Nate Diaz.

Gaethje advirtió a la UFC que abandonará sus filas, si se le da a McGregor la posibilidad de pelear por el título ya en su siguiente combate. "Él es el sexto del ranking, solo ha ganado un combate en toda su vida en el peso ligero, y viene y elige quién va a pelear. Así yo no tengo respeto de esta manera. Me gustaría pelear contra Conor, pero no creo que vaya a ser mi próxima pelea", concluyó Gaethje.