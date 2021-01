Tesla consigue beneficios anuales por primera vez desde su fundación hace 17 años pero sus acciones caen

La empresa productora de vehículos eléctricos Tesla por primera vez en su historia terminó un año con beneficios, según su informe comercial publicado el 27 de enero.

El 2020 la empresa de Elon Musk cerró con ganancias netas por valor de 721 millones de dólares, 270 millones de ellos conseguidos en el cuarto trimestre. En comparación, en 2019 Tesla registró pérdidas de 862 millones de dólares.

"El año pasado fue transformador para Tesla. A pesar de los inesperados desafíos globales, superamos muchas tendencias observadas en otros lugares de la industria a medida que aumentamos significativamente los volúmenes, rentabilidad y generación de efectivo", dice el informe de la compañía.

No obstante, los resultados del cuarto trimestre de 2020 no cumplieron con las expectativas de los inversores, señala Reuters. Además, la empresa fundada por Musk en 2003 no proporcionó un objetivo claro para las entregas de vehículos en 2021, lo que llevo a la caída de sus acciones un 5%.