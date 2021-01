Muere la icónica actriz estadounidense Cicely Tyson

La icónica actriz estadounidense Cicely Tyson murió este jueves a los 96 años, informó su familia a través de su representante, Larry Thompson, recoge AP. Se desconoce la causa de su fallecimiento.

Tyson obtuvo fama a comienzos de la década de 1970. Durante su carrera, ganó 3 premios Emmy, un Tony, un Oscar honorífico por su carrera y fue nominada al Oscar en 1972, a los Globos de Oro y al BAFTA.

Entre sus trabajos más famosos se encuentran 'Sounder' (1972), 'Roots' (1977) y 'The Help' (2011), así como las series de televisión 'How to Get Away with Murder' (2015-2020) y 'House of Cards' (2016).