China dejará de reconocer el pasaporte británico de los habitantes de Hong Kong

Las autoridades chinas han anunciado este viernes su decisión de dejar de reconocer el pasaporte nacional británico de ultramar —o pasaporte BN(O)— de los habitantes de Hong Kong como respuesta a la promesa del Reino Unido de conceder a los hongkoneses la posibilidad de adquirir la ciudadanía británica, informa AFP.

"A partir del 31 de enero, China ya no reconocerá el llamado pasaporte BN(O) como documento de viaje y documento de identidad, y se reserva el derecho de tomar nuevas medidas", señaló el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, un día después de manifestar su rechazo a este programa diciendo que Londres "se está haciendo un flaco favor".

Anteriormente, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dio a conocer que el 31 de enero su país crearía un visado especial para los ciudadanos del territorio que facilitaría la consecución de la ciudadanía británica. "Estoy inmensamente orgulloso de lanzar esta nueva ruta para que los BN(O) de Hong Kong vivan, trabajen y establezcan su hogar en nuestro país", declaró Johnson.

De ese modo, a partir del domingo, los titulares de un pasaporte BN(O) y las personas a su cargo podrán solicitar en línea un visado que les permita vivir y trabajar en el Reino Unido. Después de cinco años con este visado, podrán solicitar la ciudadanía.

Las autoridades del país europeo subrayan que están cumpliendo un compromiso histórico y moral con el pueblo de Hong Kong después de que China impusiera una ley de seguridad en la región administrativa especial, que desembocó en una gran ola de protestas. Esta ley, según el punto de vista de Londres, viola los términos de los acuerdos para entregar el territorio a China en 1997.

Londres está decepcionado pero no sorprendido con la medida

El Ministerio de Exteriores del Reino Unido comunicó que estaba decepcionado pero no sorprendido por la decisión de Pekín de no reconocer el pasaporte nacional británico de ultramar, recoge Reuters.

La acción de China, sin embargo, tiene en gran parte un carácter simbólico, puesto que los residentes de Hong Kong utilizan el pasaporte o la tarjeta de identificación hongkoneses dentro de la región, y para ingresar a China continental deben mostrar su pasaporte de Hong Kong o un permiso de viaje especial. La única ocasión en que utilizan el pasaporte BN(O) es para viajar al Reino Unido o a cualquier otro país que reconoce el documento.

Carrie Lam, la jefa ejecutiva de Hong Kong, rechazó la perspectiva de un éxodo masivo de población del territorio. "No creo que a 2,9 millones de personas de Hong Kong les encante trasladarse al Reino Unido, [...] lo importante para nosotros es decirle a la gente de Hong Kong que el futuro de Hong Kong es brillante", subrayó, mencionando la cifra de los hongkoneses con derecho a obtener el estatus de BN(O), una cifra que no incluye las personas a su cargo.

"Es un mensaje contundente enviado al Reino Unido y a otros países para que no interfieran en los asuntos de Hong Kong, pero, en términos prácticos, no creo que la gente se sienta intimidada y decida no solicitar [la ciudadanía británica]", declaró Willie Lam, experto del Centro de Estudios Chinos de Hong Kong. "Parece que no hay forma de que las autoridades de Hong Kong o Pekín puedan averiguar quiénes podrían o no solicitar el pasaporte BN(O), porque el consulado británico no revela sus identidades", agregó.