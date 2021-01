Una joven venezolana drogada y abusada por su jefe en Argentina repudia la excarcelación de su agresor

Una joven venezolana de 18 años que denunció haber sido drogada y violada por su jefe, Irineo Humberto Garzón, en una tienda de indumentaria médica en Argentina, afirmó que "no está de acuerdo" con la excarcelación de su agresor por parte de la jueza Karina Zucconi.

"Realmente no estoy de acuerdo porque estoy sufriendo mucho, hay pruebas de que él lo hizo. ¿Cómo lo van a soltar?", se preguntó la joven en declaraciones a TVV Noticias, tras afirmar que el agresor colocó sustancias psicotrópicas en su bebida.

"Inmediatamente al tomarme el agua sentí que se me dormían las manos", relató la joven, quien alcanzó a llamar a su hermana. "Cuando ella contesta solamente vi que la llamada estaba corriendo pero ya no le pude hablar, no le pude decir absolutamente nada"

De acuerdo con la víctima, tras ingerir la bebida se sintió "muy mareada y dormida". "Él me estaba poniendo el pantalón, y de ahí me imagino que me volví a dormir porque cuando me desperté nuevamente estaba con una policía", agregó.

"Solo digo, dios mío, gracias que no me acuerdo de nada, nada, porque creo que no hubiese soportado recordar algo", manifestó la joven, quien le pidió a otras víctimas que sean fuertes y denuncien a sus agresores. "Tengo muchísima esperanza de que le voy a dar fuerza a otras chicas para que den la cara y digan y denuncien, como lo hice yo con mi mamá".

Por su parte, su madre, Thaís Campos, agradeció el apoyo que ha recibido tanto por parte de venezolanos radicados en Argentina como de ciudadanos argentinos, quienes manifestaron su repudio en la red social Twitter usando la etiqueta #GarzónViolador, en referencia al apellido del comerciante, y protestaron frente a la tienda del acusado y ante los Tribunales del país.

"Gracias a todas las personas que nos están acompañando. A los hermanos venezolanos y a los argentinos hermosos, porque, así como hay desgraciados, Argentina también tiene mucha gente bella", manifestó.

El hecho, ocurrido el pasado 23 de enero, tuvo repercusión más allá de las fronteras argentinas y también generó indignación en Venezuela, donde varios representantes del Gobierno repudiaron lo ocurrido y exigieron justicia.