Autoridades de la Ciudad de México acusan de violentos a integrantes del Campamento México tras retirar 150 casas de campaña del Zócalo (VIDEO)

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB) ha comunicado que este viernes retiró 150 casas de campaña que fueron instaladas en el Zócalo capitalino por "integrantes del Campamento México". El Campamento México, que se define como "un grupo de mexicanos responsables y decididos [...] hartos de la triste costumbre de gobiernos ineficientes", se instaló en la zona en el pasado noviembre.

De acuerdo con la SECGOB se retiraron únicamente las casas de campaña vacías, algo certificado por un notario público, y "no se retiró a ninguna persona que estuviera pernoctando en el lugar". Explicaron que lo hicieron para "garantizar medidas sanitarias y prevenir contagios por coronavirus", así como "evitar la estancia de personas en situación de calle o posibles conflictos dentro del campamento".

Autoridades de la Ciudad de México acusan de violentos a integrantes del Campamento México tras retirar 150 casas de campaña del ZócaloLos acampados respondieron "con extintores, gas lacrimógeno y palos contra los trabajadores de Servicios Urbanos", denuncia la SECGOB. pic.twitter.com/MS6vepYQiB — RT en Español (@ActualidadRT) January 30, 2021

Además, la SECGOB ha señalado que "ante estas acciones, integrantes del Campamento México respondieron de forma violenta con extintores, gas lacrimógeno y palos contra los trabajadores de Servicios Urbanos". "No obstante, el personal del Gobierno capitalino no cayó en provocaciones y no hubo necesidad de la intervención de los elementos de la Seguridad Ciudadana", asegura.

Por su parte, desde el Campamento México han denunciado la supuesta agresión por parte de las autoridades, diciendo que los funcionarios actuaron "con lujo de violencia, intimidación, rompiendo todo lo que pudieron".

Agredidos por el gobierno de la CDMX alrededor de las 10:30pm, con lujo de violencia, intimidación,rompiendo todo lo que pudieron.Trataron de quitarnos del zócalo.Este gobierno de cuarta con intimidación coarta la libertad de manifestación. @CarlosLoret@CNNPolitics@el_paispic.twitter.com/0K1KqDbdQp — Campamento México (@CampaMexico) January 30, 2021

"Este gobierno de cuarta con intimidación coarta la libertad de manifestación", asegura el grupo a través de su cuenta de Twitter, contradiciendo de este modo la declaración de la SECGOB de que el desalojo se realizó con fines de "seguridad y de exhorto", mientras la Ciudad de México permanece en Semáforo Epidemiológico Rojo y el derecho a la libre manifestación fue garantizado por la presencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.