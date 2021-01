Este es el "único" rival que podría hacer regresar a los octágonos a Khabib Nurmagomédov, según su entrenador

Javier Mendez no ve otra razón por la que el invicto campeón ruso "querría salir y pelear con alguien". Sin embargo, aclara que eso no significa que esa pelea vaya a suceder.

El estadounidense Javier Mendez, entrenador en jefe del luchador ruso Khabib Nurmagomédov, considera que solo hay una pelea en la que su pupilo estaría interesado en esta etapa de su vida, después de poner fin a su carrera con la victoria ante Justin Gaethje en octubre.

En una entrevista para el medio Submission Radio, Mendez asegura que si la UFC propusiera un combate contra el legendario canadiense Georges St-Pierre, Khabib podría regresar a los octógonos en busca de lograr un récord de 30-0. Sin embargo, el preparador no ve ningún interés en la empresa por hacer posible ese enfrentamiento: "No vi que se ofreciera a GSP [Georges St-Pierre] y pensé que la única forma en que iba a salir [Khabib de la jubilación] era si GSP estaba en ese panorama", comenta.

Mendez no ve otra razón por la que el Águila de Daguestán "querría salir y pelear con alguien". "Pelear con los mejores no lo va a motivar. No está mirando el aspecto monetario, pero si pueden poner a GSP sobre la mesa, tal vez haya una posibilidad", reitera.

Aunque el entrenador aclara que no sabe si en realidad ambos podrían llegar a enfrentarse, insiste en que St-Pierre "podría ser el único" con quien querría combatir Nurmagomédov, ya que eso "es lo que quería su padre". "No creo que nadie más vaya a funcionar. Punto. Si me preguntara mi opinión, le diría [a Khabib ] que espere a GSP o se retire. Eso es lo que le diría, pero nunca me lo pidió, así que esa conversación nunca tuvo lugar".

"Podría pensarlo seriamente"

El actualmente retirado Georges St-Pierre, de 39 años, fue campeón en dos divisiones y en 2020 fue introducido al salón de la fama de la UFC. Si bien el canadiense ha expresado su interés en enfrentar a Nurmagomédov, las conversaciones nunca se materializaron. En una entrevista esta semana sobre el tema, el luchador insistió en que quería que eso sucediera y pensó que Khabib tal vez lo llamaría para "presionar a la UFC", aunque eso "no significa que hubiera aceptado".

"Podría pensarlo seriamente si las condiciones son las adecuadas en términos de categoría de peso y todo eso, pero no hay forma de que vaya a bajar a las 155 libras (70 kg) ahora. Tengo 39 años", confesó.

El agosto pasado, el propio Khabib reveló que era una pelea que lo inspiraba y algo con lo que soñaba su padre y entrenador, fallecido en julio por complicaciones derivadas del covid-19. "Georges St-Pierre cumplirá 40 el próximo año. Creo que tiene que decidir si pelearemos o no", expresó en ese entonces el deportista, quien incluso habló de una fecha para enfrentarlo: "En abril [de 2021], antes del Ramadán, sería idóneo".

