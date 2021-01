Un cementerio en EE.UU. se niega a enterrar a un ayudante de 'sheriff' por ser negro y se ve obligado a cambiar sus políticas

La dirección de un pequeño cementerio de Luisiana que esta semana se negó a acoger el entierro de un hombre negro celebró una reunión de emergencia el jueves y eliminó de sus contratos de venta de parcelas una cláusula según la cual en su territorio solo se puede enterrar a personas blancas, informa la agencia AP.

"Cuando terminó la reunión fue como si me quitaran un peso de encima", dijo H. Creig Vizena, presidente de la junta del cementerio Oaklin Springs, que afirmó que sintió vergüenza cuando se enteró de la situación. Vizena aseguró que desconocía la existencia de la cláusula de 'solo blancos' y agregó que el tema nunca había surgido antes.

Karla Semien, viuda de Darrell Semien, ayudante del 'sheriff' local y fallecido el pasado domingo, escribió este martes en su Facebook que una mujer del cementerio le había dicho que su marido no podía ser enterrado allí porque no era blanco. "No puedo creer que en 2021 en Oberlin, Luisiana, ocurra esto", escribió.

"Es alucinante. Era lo suficientemente bueno para protegerles como oficial de Policía todos estos años, ¿pero no era lo suficientemente bueno para ser enterrado en su cementerio?", dijo Karla a The Washington Post.

En la reunión del jueves, la junta eliminó la palabra "blanco" de una cláusula del contrato que mencionaba "el derecho de enterramiento de los restos de seres humanos blancos". La frase formaba parte de los contratos de venta utilizados desde que se creó el cementerio a finales de la década de 1950.

Vizena se disculpó ante la familia de Semien y les ofreció una de sus propias parcelas en el pequeño cementerio, pero la propuesta fue rechazada porque la familia consideró que Darrell, que tenía 55 años, no podía reposar en ese lugar.