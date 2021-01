Robinhood niega que haya desactivado la compra de títulos de GameStop por presión de los fondos de cobertura

El director ejecutivo de la aplicación de correduría en línea Robinhood, Vlad Tenev, negó este viernes que se hubiera bloqueado la compra de las acciones de la minorista GameStop por la presión de los fondos de cobertura.

"Sobre esa teoría de la conspiración, creo que una y otra vez he dicho que no es verdad. Nuestra decisión de restringir temporalmente la compra de determinados valores por parte de los clientes no tuvo nada que ver con un creador de mercado o un participante del mercado o alguien que nos presione o nos pida que hagamos eso", afirmó Tenev en una entrevista con Yahoo Finance.

"Se trataba completamente de la dinámica del mercado y los requisitos de depósito de la cámara de compensación, según las regulaciones", aseguró el empresario.

Un día antes, lo mismo sostuvo Webull, otro corredor que desactivó la compra de los títulos de GameStop.

"No fue nuestra elección. Nuestra firma de compensación nos llamó y dijo que tendremos que dejar de permitir nuevas posiciones de apertura en esos títulos", aseveró el director ejecutivo de Webull, Anthony Denier.

Las cámaras de compensación son instituciones terceras necesarias para la facilitación del movimiento de fondos. No obstante, requieren un par de días para completar una operación. En situaciones de alta volatilidad, esta demora puede costarle demasiado al corredor, explica Yahoo Finance.