China construye en Pakistán la Ruta de la Seda Digital, que se extiende desde Asia hacia Europa y África

China instalará en Pakistán el tramo final de un cable de fibra óptica transfronterizo para crear la Ruta de la Seda Digital, que forma parte de la iniciativa china del Cinturón y la Ruta de la Seda, también llamada la Nueva Ruta de la Seda. Ese cable, informa Nikkei Asia, se conectará al cable submarino Pakistan East Africa Connecting Europe (PEACE), en el mar Arábigo, para dar servicio a los países que participan en la iniciativa.

Actualmente en Pakistán se está instalando un cable de fibra óptica entre la ciudad de Rawalpindi, en el norte, y las ciudades portuarias de Karachi y Gwadar. El proyecto de 240 millones de dólares, aprobado por las autoridades de Islamabad, se realiza en colaboración con Huawei Technologies. El tendido de cables marítimos en las aguas territoriales de Pakistán comenzará en marzo.

El tramo mediterráneo del cable ya está siendo tendido y se extiende desde Egipto hasta Francia. Se espera que el cable, de 15.000 kilómetros de largo, entre en servicio a finales de este año.

El cable PEACE deberá proporcionar la ruta de Internet directa más corta entre los países participantes y de esa manera reducir drásticamente el tiempo de transferencia de datos de Internet. Además, el cable PEACE podría contribuir a reducir la exposición de Pakistán a los cortes de Internet provocados por daños en los cables submarinos.

Eyck Freymann, autor del libro 'One Belt One Road: Chinese Power Meets the World', cree que Pekín busca "dominar la infraestructura física subyacente a las comunicaciones globales, particularmente Internet". "Esto le dará una ventaja en la internacionalización de su sector tecnológico y en la búsqueda de futuros acuerdos relacionados con la tecnología con países socios", dijo a Nikkei Asia.

Lanzado en el 2013, el proyecto del Cinturón y la Ruta de la Seda involucra inversiones en más de 150 países en Europa, Asia, Oriente Medio, África y América Latina con el objetivo de impulsar la conectividad y la cooperación, así como el comercio global, y reducir los costos comerciales a la mitad para los países participantes.