El Manchester United insta a las redes sociales a "hacer más" para hallar a los autores de los insultos racistas a sus jugadores

El Manchester United ha reiterado este domingo su rechazo total al "vil e inaceptable" racismo y manifestó la necesidad de "hacer más" para identificar a los responsables de los insultos en redes sociales a varios de sus jugadores a raíz de los resultados del equipo esta semana.

El pronunciamiento llega luego de que este sábado su delantero Marcus Rashford fuera víctima de comentarios xenófobos en línea tras el 0-0 frente al Arsenal. La institución ya había hablado el jueves de su "tolerancia cero" ante la discriminación luego de que el defensa Axel Tuanzebe y el delantero Anthony Martial recibieran comentarios raciales por la derrota ante el Sheffield United.

"La humanidad y las redes sociales en su peor momento. Sí, soy un hombre negro y vivo todos los días orgulloso de serlo. Nadie, o ningún comentario, me hará sentir diferente. Disculpen, si estaban buscando una reacción fuerte, simplemente no la obtendrá aquí", fue la respuesta de Rashford a los ataques.

"La responsabilidad tiene que ser de las redes sociales"

En una entrevista con Sky News este domingo, el director de comunicaciones del Manchester United, Charlie Brooks, aseguró que, aunque el club, la Premier League y la Policía están decididos a identificar a los agresores, "realmente la responsabilidad tiene que estar en las empresas de redes sociales para hacer algo al respecto". Asimismo, opina que el problema es que a muchos se les "permite esconderse detrás de cuentas anónimas". "La realidad es que, si no se pueden identificar en las redes sociales, es muy difícil rastrearlos", añade.

"Cuando se trata del maltrato que los jugadores están sufriendo en este momento, no es solo un problema de nuestro club o del fútbol en general, es un problema de la sociedad. El fútbol se convierte en un pararrayos para él [Rashford] y esta gente no va a ganar, los jugadores no dejarán que les afecte, pero nadie debería tener que soportar el nivel de insultos que los jugadores en general están recibiendo en este momento", expresó Brooks.

La Policía de Manchester emitió un comunicado en esta misma jornada en el que asegura ser "consciente" de los hechos y de tomarlos "muy en serio". "Nos estamos comunicando con los involucrados para brindarles apoyo e investigaremos estos delitos a fondo. Abordar los delitos de odio sigue siendo una prioridad para nosotros", escribió el departamento, recordando que "las palabras de odio no tienen cabida en ninguna parte de nuestra sociedad, ya sea en línea o de otro modo".

El diario Daily Mail informó el viernes que las plataforma de redes sociales Facebook, Instagram y Twitter podrían recibir multas por los insultos en línea a los futbolistas de no garantizar su protección bajo una serie de reglas que planea tomar el Gobierno británico para regular de forma más estricta a esas empresas y combatir el problema. Esas medidas las obligarían a rendir cuentas por los insultos en sus plataformas e incluiría tener que abordar a los agresores verbales anónimos.