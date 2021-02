"Se va a c*gar muriendo el gordo": los polémicos audios del médico de Maradona minutos antes de su muerte

Un diálogo entre el neurocirujano y médico personal de Diego Armando Maradona, Leopoldo Luque, y Agustina Cosachov, psiquiatra del difunto astro argentino, en los últimos minutos de vida del Pelusa ha provocado polémica en Argentina y han sumado un nuevo episodio a la investigación de la muerte de la leyenda del fútbol.

Mientras se dirigía al barrio San Andrés, donde personal médico intentaba reanimar a Maradona, Luque, investigado por presunto homicidio culposo, intercambió varios mensajes con un amigo y con Cosachov, que también está en el punto de mira de los investigadores.

"Lo están reanimando con una vía e intubando. Pero estuvimos como 10, 15 minutos haciéndole nosotros porque no llegaba la ambulancia", le cuenta Cosachov a Luque en uno de los audios, revelados por el portal argentino Infobae.

🔴 Exclusivos de @infobae:Audios del Doctor Luque mientras en las noticias y redes se especulaba ya con la muerte de @Maradona.“SE VA A CAGAR MURIENDO EL GORDO”, los audios a los que tuvo acceso @infobaehttps://t.co/XunQYJGc4Qpic.twitter.com/2JCEF7wG4h — Jorge Rausch McKenna (@JorRausch) January 31, 2021

En un momento de la conversación, que alterna mensajes de voz y de texto y que forma parte de la causa judicial, el médico le pide a la psiquiatra que lo avise "si están enojados con nosotros". "No, no, por ahora no dijeron nada", le responde Cosachov.

"Es un paciente complejo y bueno, va a pasar lo que tenga que pasar. Nosotros vamos a estar ahí a bancar la que venga", asegura Luque en uno de los mensajes a Cosachov, en un aparente esfuerzo por tranquilizarla.

Hablando con otro de sus contactos justo antes del fallecimiento del exfutbolista, el médico afirma: "Parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a c*gar muriendo el gordo. Ni idea qué hizo. Yo estoy yendo para allá".

La reacción de Dalma Maradona

Tras difundirse la conversación, Dalma, hija de Maradona, arremetió en su cuenta de Twitter tanto contra Leopoldo Luque, al que llamó "un hijo de p***", como contra Matías Morla, abogado y amigo del Pelusa, "la persona que se lo presenta a mi papá, lo contrata y le paga un sueldo". Dalma confesó que llegó a "vomitar" tras escuchar los audios y que "lo único" que le pide a Dios "es que se haga justicia".

Considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, Maradona falleció a los 60 años de edad el 25 de noviembre de 2020 en su casa del barrio privado de Tigre, en las afueras de Buenos Aires. Dos semanas antes, había sido sometido a una neurocirugía por un hematoma en el cerebro.

Tanto Leopoldo Luque como Agustina Cosachov son sospechosos por un posible homicidio culposo de Maradona por impericia o negligencia médica.

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!