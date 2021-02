Alemania enviará médicos y materiales sanitarios a Portugal debido a la crítica situación del coronavirus en el país luso

El Bundeswehr, el Ejército federal alemán, está preparando un vuelo especial con personal médico y materiales sanitarios para enviar a Portugal, que está enfrentando una crítica situación con el coronavirus.

El Gobierno luso pidió ayuda a Berlín ante el desbordamiento de los hospitales del país. El sábado, Lisboa anunció que tan solo siete de sus 850 camas de cuidados intensivos para pacientes con covid-19 estaban libres.

La operación contempla el envío de 27 médicos y diversos equipos y materiales como camas adicionales, sistemas de infusión intravenosa, ventiladores y ropa protectora. Anteriormente, un grupo de expertos militares alemanes se desplazó hasta la capital portuguesa para estudiar la situación sanitaria y determinar las necesidades más urgentes.

Desde el país germano destacaron que no enviarán a personal no protegido a Portugal.

El país ibérico, que acumula hasta la fecha 711.018 casos y 12.179 muertes por coronavirus, registró en la última semana la tasa más alta del mundo en número de casos y muertes per cápita, según los datos de Our World in Data.