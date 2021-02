Secretario de Estado de EE.UU.: Irán podría estar a semanas de poder desarrollar armas nucleares

El Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, ha comentado que Irán podría estar a tan solo unas semanas de poder producir suficiente material fisible para crear un arma nuclear si sigue ignorando las restricciones del acuerdo nuclear de 2015, informa NBC News.

Según Blinken, EE.UU. está dispuesto a volver a someterse a la letra del acuerdo nuclear de 2015 si Irán hace lo propio, así como a trabajar con sus aliados para consensuar un acuerdo "más amplio y más sólido" que abarque otros temas.

El ministro de Exteriores iraní, Mohamad Yavad Zarif, afirmó este viernes que Irán no acepta las demandas de Estados Unidos en relación a la desaceleración de su programa nuclear, siendo Washington quien debe dar los primeros pasos y levantar sus sanciones, al ser la parte que abandonó el acuerdo nuclear. En particular, el canciller persa declaró a los periodistas que las exigencias de Washington "no son aceptables ni pueden concretarse jamás".

"Lo lógico es que la persona que ha salido del acuerdo vuelva a entrar en él, y nosotros, las partes del acuerdo, tomaremos las medidas necesarias en cualquier momento", explicó Zarif. El canciller achacó la situación actual a las decisiones del expresidente Donald Trump, por lo que, según él, es la actual administración norteamericana, y no Teherán, quien debe arreglarla.

