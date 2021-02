Un senador oficialista acusado de violación es confirmado como candidato a gobernador en una anómala sesión y estalla el repudio en México

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quedó envuelto en un escándalo luego de que un grupo de militantes confirmara como candidato a gobernador del estado de Guerrero a Félix Salgado Macedonio, un senador acosado por denuncias de violación y abuso sexual.

"Un violador no será gobernador", fue el lema que se replicó en redes sociales por parte de colectivos feministas, periodistas y políticos que repudiaron las maniobras de un sector del oficialismo, realizadas en uno de los estados más pobres del país.

El domingo, Morena debía elegir a su candidato a gobernador en Guerrero que competirá en las elecciones del próximo 6 de junio, pero el proceso estuvo colmado de irregularidades, ya que se llevaron a cabo dos sesiones paralelas del partido en el estado.

Aunque en ninguna de las dos reuniones partidarias hubo quórum, Salgado Macedonio fue confirmado como candidato a gobernador por una fracción que aseguró que era quien encabezaba las encuestas internas, lo que desató una inmediata oleada de denuncias y reclamos en las redes sociales y en los medios de comunicación, incluso por parte de militantes de Morena.

🔴 #LoÚltimo | "Un violador no será gobernador", gritan las feministas que protestan contra la candidatura a Félix Salgado Macedonio por parte de Morena Más detalles en https://t.co/ZEP5l0x3oSpic.twitter.com/DyOgB8sk0A — EjeCentral (@EjeCentral) January 28, 2021

El presidente del partido, Mario Delgado, salió en su defensa al advertir que, mientras no haya una sentencia firme en su contra, Salgado Macedonio conserva sus derechos políticos, lo que contradice declaraciones anteriores en las que manifestó su oposición a postular a dirigentes que acarrearan denuncias.

Las acusaciones

Esta es la tercera ocasión en la que Salgado Macedonio, de 64 años, se postula como candidato en Guerrero. Ya lo hizo en 1993 y 1999, pero en ambos casos perdió frente a los abanderados del Partido Revolucionario Institucional.

Su carrera política continuó con una diputación nacional en 2000, la presidencia municipal de la ciudad de Acapulco en 2005, y una senaduría en 2017, cargo del cual pidió licencia en septiembre del año pasado para volver a buscar la gubernatura.

Poco después estallaron las denuncias. Una mujer declaró ante la Fiscalía guerrerense que Salgado Macedonio la había violado en 1998, cuando ella tenía 17 años. Pero la causa fue desestimada por prescripción debido al tiempo transcurrido.

Luego, una periodista del diario La Jornada de Guerrero lo acusó por un abuso ocurrido en 2016. Una exfuncionaria del Ayuntamiento de Acapulco dijo haber sido víctima de acoso. Más tarde se les sumó una militante deMorena, que denunció un abuso sexual del político cometido en 2017.

Las impugnaciones a la candidatura se multiplicaron, pero el senador contó con el respaldo del propio López Obrador.

"Es un asunto partidista y también producto de la temporada. Hay ahora una competencia en algunos estados porque vienen elecciones. Entonces todo esto genera polémicas, acusaciones, por eso hablo que es producto de la temporada", dijo el presidente en una rueda de prensa el pasado 8 de enero, en la que insistió que la justicia debía resolver si Salgado Macedonio era inocente o culpable.

Recordó, además, que prefería no condenar a priori porque recordó que a lo largo de su carrera política a él mismo le quisieron fabricar delitos para evitar que fuera candidato.

"Yo no puedo a la ligera descalificar a nadie. Que la autoridad competente resuelva y que se apeguen a la justicia. Yo lo único que puedo comentarle es que cuando hay elecciones o cuando hay competencia se trata de descalificar al adversario, de una o de otra manera. Si hay un candidato fuerte, los eliminan", dijo en medio de críticas por poner en duda la palabra de las denunciantes y atribuir sus acusaciones a presuntas operaciones políticas.

Impugnación

Mientras el debate continúa, ya que la candidatura de Salgado Macedonio debe ser ratificada por el Comité Ejecutivo de Nacional de Morena, una carta promovida por senadoras, diputadas y funcionarias de este partido ya acumula más de 4.000 firmas de personas que rechazan su postulación.

No estaba al tanto de esto.El pasado 13 de enero más de 200 diputadas, regidoras, consejeras y simpatizantes de Morena enviaron una carta a la dirigencia del partido para que se retirara la candidatura de Félix Salgado Macedonio al Gobierno de Guerrero.https://t.co/GM7tOmDWNu — Carlos Bravo Regidor (@carlosbravoreg) February 1, 2021

"La impunidad en los casos de violencia sexual en el ámbito político es un mal lacerante que debe acabar. Otorgar una candidatura a un personaje como Félix Salgado Macedonio, quien tiene un historial documentado de violencia hacia las mujeres, contraviene los principios de Morena, el partido de la transformación que debe incorporar las demandas de las mujeres, siendo una de las más importantes, el fin de la violencia y agresiones de índole sexual", señala el documento dirigido al presidente del partido.

"Para nuevamente referir la victoria bajo el respaldo de la gente, es indispensable refrendar nuestro compromiso contra cualquier manifestación de discriminación, violencia o corrupción, sobre todo de aquellos que piensen en abusar del buen nombre de nuestro partido y tratar de cubrirse con él, para disolver presuntos actos ilícitos en los que estuviesen relacionados", agrega el texto.

El escrito señala en particular casos como el de Salgado Macedonio, al considerar que representa "un halo de impunidad" ante casos de violencia política y violencia sexual hacia las mujeres, y advierte su preocupación ante el hecho de que las encuestas que supuestamente le otorgan un voto mayoritario sean las que definan su candidatura, en detrimento de las causas judiciales en su contra.

La candidatura de Salgado Macedonio es un insulto para todas las mujeres de este país; para las víctimas de acoso, de violación, de violencia de género. #3de3vsViolencia#NingúnAgresorEnElPoder#UnVioladorNoSeráGobernadorpic.twitter.com/M51C6UU0Zzhttps://t.co/GYoKpZuMwY — Julieta MacíasRábago (@JulietaMRabago) February 1, 2021

"Preocupa, indigna y sobrepasa lo referido en la ley al respecto, que nuestros y nuestras abanderadas para los gobiernos sean referencia de uso faccioso de los sistemas de justicia y quede en el aire cierta impunidad, cuando es justamente lo que buscamos combatir", afirma.

Las militantes morenistas advierten, además, que no van a "defender lo indefendible" cuando busquen el voto en favor del senador o de "otros personajes impresentables", así hayan ganado encuestas pero carezcan de honorabilidad y de conciencia social de género.

Por otra parte, recuerdan que el Instituto Nacional Electoral ya determinó que, para postularse a cualquier cargo en las próximas elecciones, los candidatos no deben contar con antecedentes de denuncia, investigación y procesamiento, ni haber sido condenado o sancionado mediante resolución firme por violencia familiar o doméstica, delitos sexuales o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público.

"No es un capricho de unas cuantas, es un compromiso con nuestros principios. Guerrero ha sido una de las entidades más azotadas por el crimen organizado, la trata de mujeres y menores, la pobreza y la marginación. No tiremos por la borda la oportunidad histórica de promover entornos más seguros para todas las personas, empezando por las mujeres. Es por las y los guerrenses y por todas las víctimas en nuestro país. No retrocedamos. Si tocan a una, respondemos todas", concluye la carta que sigue sumando adhesiones.