EE.UU.: Dimite un jefe de la Policía y despiden a otro agente por insultos racistas evidenciados por su cámara corporal

El jefe de la Policía de Hamilton (Georgia, EE.UU.), Gene Allmond, dimitió en la noche del 25 de enero y el sargento John Brooks fue despedido al día siguiente luego de que salieran a la luz imágenes de su cámara corporal, captadas cuando ambos compartían expresiones racistas en el verano del año pasado.

El concejo municipal de la ciudad había insistido en la dimisión, mientras que la alcaldesa Julie Brown también se mostró indignada. "Los queríamos fuera de la fuerza, porque no queremos ese tipo de fealdad aquí en Hamilton", dijo Brown, citada por WRBL.

El polémico video fue grabado en junio de 2020 por la cámara corporal de Brooks cuando estaba hablando con Allmond, a un lado del departamento de Policía, mientras se preparaban para vigilar una marcha del movimiento Black Lives Matter en Hamilton. Aparentemente, el agente no se dio cuenta en aquel momento de que su cámara estaba activada y la conversación era grabada.

El video salió a la luz cuando, el pasado lunes, un empleado municipal trató de determinar por que las cámaras no funcionaban, según lo que Brooks había asegurado a las autoridades ante la pregunta de por qué los agentes no las usaban. En ese cometido, el especialista descubrió que estaban llenas de grabaciones y no quedaba más espacio de almacenamiento.

Fue así como dio con el polémico video, y enseguida alertó del hallazgo al asistente de la alcaldía, Buddy Walker. El canal local WTVM publicó la grabación, que dura seis minutos y evidencia comentarios despectivos sobre los afroamericanos y conversaciones sobre la esclavitud.

"Les facilitaron una casa para vivir, les proporcionaron ropa que ponerse, les dieron comida para poner sobre su mesa y todo lo que tenían que hacer era trabajar", dijo Allmond aquel día en referencia a los tiempos de la esclavitud.

"Y ahora les damos todas estas cosas y no tienen que trabajar", contestó Brooks, quien además le faltó el respeto a la alcaldesa de Atlanta, Keisha Bottoms, y a la política Stacey Abrams, ambas afroamericanas, en medio de la conversación con su colega.