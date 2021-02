Trump responde a las acusaciones del juicio político y recuerda que es imposible destituir al presidente que ya no lo es

El equipo legal de Donald Trump ha entregado al Senado este martes su respuesta de 14 páginas al artículo del juicio político presentado contra el expresidente por la Cámara de Representantes, que lo acusa de incitar "a la insurrección".

Los abogados Bruce Castor y David Schoen recuerdan, ante todo, que "la disposición constitucional requiere que una persona efectivamente ejerza el cargo para ser sometida a un juicio político" y el Senado no tiene jurisdicción para destituir a alguien que ya no ocupa cargo alguno.

"Como el 45.º presidente ya no es 'presidente', la cláusula 'debe ser destituido de su cargo en un juicio político por...' es imposible de implementar para el Senado, y por lo tanto el procedimiento actual ante el Senado es nulo 'ab initio' [inválido desde el principio] como una nulidad legal que evidentemente va en contra del lenguaje claro de la Constitución", indica el documento.

La defensa del exmandatario estadounidense tampoco ve relevante el argumento de que la 14.ª enmienda a la Constitución prohíbe ocupar el cargo a cualquier persona que se haya visto involucrada "en una insurrección o rebelión contra Estados Unidos", dado que Trump no participó en ningún momento en actividades de este tipo.

Además, la enmienda, utilizada originalmente para privar del derecho de voto a los confederados tras la Guerra Civil, está condicionada a su destitución, mientras que Trump ya es un particular y no desempeña cargos estatales. Los abogados también argumentaron que hacer uso de esta enmienda contra Trump equivaldría a un escrito de proscripción (Bill of Attainder) —cuando declaran culpable a alguien sin juicio de por medio—, explícitamente prohibido bajo el Artículo 1, Sección 9 de la Constitución.

En su respuesta para el Senado, el nuevo equipo legal de Trump defiende sus declaraciones sobre las elecciones fraudulentas, subrayando que se trata de su opinión, y como cualquier ciudadano de EE.UU., el expresidente está protegido por la Primera Enmienda a la Constitución que garantiza la libertad de expresión, y por lo tanto tiene derecho a "expresar su creencia de que los resultados de las elecciones fueron dudosos, ya que con muy pocas excepciones, bajo el conveniente disfraz de 'protecciones' por la pandemia de covid-19, los políticos o jueces locales cambiaron las leyes y los procedimientos electorales en los estados sin las aprobaciones necesarias de las legislaturas estatales".

En cuanto a las acusaciones de que Trump "emitió declaraciones falsas en reiteradas ocasiones" sobre los resultados de las presidenciales, los abogados señalaron que "no existen pruebas suficientes sobre las que un jurista razonable pueda concluir que las declaraciones del 45.º Presidente fueron exactas o no, por lo que niega que fueran falsas".

Asimismo, la defensa de Trump respondió a ocho acusaciones de la Cámara de Representantes negando cualquier infracción de cada punto y criticó a los demócratas por reunir indebidamente una serie de acusaciones en un solo artículo, además de privar a Trump de sus derechos al debido proceso al no celebrar audiencias ni darle la oportunidad de responder.