Equipo italiano de la serie A ficha en sus juveniles a un bisnieto de Mussolini

Romano Floriani Mussolini, bisnieto del líder fascista italiano, fue fichado para la liga juvenil de fútbol de la región de Lazio, donde desempeñará el rol de lateral derecho.

A pesar de su corta edad, 18 años, el chico ha impresionado con sus buenas actuaciones en el campo de juego, lo que lo ha llevado a ocupar esa banda en el equipo capitalino Romano.

El joven estudia su último año en la Escuela Británica de San Jorge (St George British School), en Roma, a la espera de que su carrera como jugador profesional de fútbol despegue y pueda tener la tan ansiada oportunidad de jugar en el primer equipo de la filial en la Serie A.

A pesar de cargar con semejante apellido familiar, Romano ha sido descrito como un joven humilde y sencillo, según el entrenador del equipo juvenil, Mauro Bianchiesi. "Es un chico humilde, jamás se ha quejado, incluso cuando estuvo dos años sin jugar", declaró.

"Me gusta. Todavía no es un jugador experimentado, pero es prometedor. ¿El apellido lo aqueja? Nunca he hablado con sus padres, y lo único que importa es si un jugador puede jugar. Nada más", concluyó.

No opina de igual manera el diario Fatto Quotidiano, en cuyas páginas se comenta que el apellido Mussolini pudo representar una carga importante para 'Benito', segundo nombre de Romano, y se remarca que tal apellido es "una carga difícil de soportar" para el club italiano.

La madre del joven, una exdiputada europea, se limitó en recientes declaraciones a decir: "No tengo nada que comentar. Es algo en lo que prefiero mantenerme por fuera. Mi hijo no quiere ningún tipo de intromisión en su vida privada ni en sus elecciones".