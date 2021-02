Encuentran una momia con lengua de oro en Egipto

Un grupo de arqueólogos ha hallado en Alejandría (Egipto) un grupo de 16 momias dentro del templo Taposiris Magna, dedicado a los dioses Osiris e Isis. Los restos, que se estima que tienen una antigüedad de unos 2.000 años, se encuentran en mal estado de conservación, sin embargo el equipo egipcio-dominicano de investigadores se sorprendió al notar que dentro de la boca de una de las momias había una lengua de oro.

El Ministerio Egipcio de Antigüedades informó en un comunicado del 29 de enero que probablemente los embalsamadores colocaron la prótesis de oro para asegurarse de que el difunto pudiera hablar con los dioses. No se sabe si la momia encontrada tenía problemas de habla cuando estaba con vida y también se desconoce por qué la lengua estaba hecha específicamente de oro.

Asimismo, los otros 15 cuerpos encontrados, llevaban consigo amuletos como mascaras con representaciones de la muerte, pergaminos, capas enlucidas, etc..

También se descubrieron en el lugar algunas estatuas que, según los expertos, representaban a las personas que habían sido enterradas en el sitio. Dichas estatuas están tan bien preservadas que aún se pueden notar detalles característicos de cada individuo como sus peinados, tocados e incluso sus sonrisas.

No se sabe con exactitud el periodo en el cual murieron los individuos, pero estiman que vivieron durante la época de los Ptolomeos entre los años 304 a. C. y 30 a. C.

Kathleen Martínez, de República Dominicana, encabeza esta expedición en la que participan arqueólogos de Egipto y de la Universidad de Santo Domingo. La excavación y el análisis de los restos todavía continúa.