VIDEO: Un funcionario indio bebe un desinfectante de manos al confundirlo con una botella de agua

Ramesh Pawar, un funcionario de Bombay, bebió por error desinfectante de manos al confundirlo con una botella de agua este miércoles durante una reunión de la Corporación Municipal de Brihanmumbai (BMC), organismo cívico que gobierna la ciudad. Pawar, quien es el comisionado adjunto de la entidad, estaba presentando el presupuesto del Departamento de Educación para el año 2021-2022 cuando decidió tomar un sorbo.

El desafortunado momento quedó grabado y el video se hizo viral en las redes sociales. Por suerte, el funcionario no tardó en darse cuenta de que no era agua potable y apartó la botella. Según reporta The Times of India, Pawar escupió el desinfectante enseguida, así que no llegó a tener problemas de salud y siguió con su presentación.