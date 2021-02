La Corte Suprema de EE.UU. rechaza la demanda contra Alemania por el Tesoro de Guelph comprado por los nazis

La Corte Suprema de EE.UU. desestimó este miércoles la demanda contra Alemania presentada por descendientes de vendedores de arte judíos para recuperar el Tesoro de Guelph, una colección de 42 piezas de arte religioso medieval, que se expone en el Museo de Artes Decorativas de Berlin desde 1963.

Las obras fueron compradas por los nazis de un consorcio de comerciantes judíos en 1935 a un precio reducido. Los demandantes sostenían que sus antepasados se vieron obligados a vender las obras, así que pedían que el país europeo les desembolsara una compensación, informa AFP.

No obstante, el tribunal dictaminó por unanimidad que Alemania tiene inmunidad soberana en los tribunales estadounidenses respecto a este caso con base en la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera. Al mismo tiempo, el órgano supremo judicial optó por no precisar su opinión sobre si la venta del Tesoro de Guelph fue forzosa o no.

Asimismo, los jueces subrayaron que la legislación estadounidense "no gobierna al mundo", así como agregaron que EE.UU. no percibiría bien si un tribunal alemán estuviera involucrado en demandas de derechos humanos por parte de los estadounidenses contra su Gobierno.

Por su parte, Alemania, parte demandada en el caso, ha insistido en que los comerciantes judíos no fueron robados, sino que pudieron disminuir sus pérdidas al haber pagado demasiado por la colección en vísperas de la Gran Depresión iniciada en 1929.

Anteriormente, los demandantes intentaron conseguir la restitución de la colección en Alemania, pero en 2014 la Comisión Limbach, un organismo asesor del Gobierno alemán, dictaminó que el caso no cumplíacon los criterios de una venta forzosa.