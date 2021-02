Trump renuncia al Sindicato de Actores de Cine en respuesta a la amenaza del gremio de expulsarlo por "incitar" el ataque al Capitolio de EE.UU.

El expresidente Donald Trump renunció al Sindicato de Actores de Cine después de que ese gremio amenazara con expulsarlo por "incitar" a los disturbios del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos.

La renuncia fue divulgada por Fox News, que obtuvo copia de la carta que el anterior inquilino de la Casa Blanca envió este jueves a la jefa del sindicato, Gabrielle Carteris. "Le escribo hoy con respecto a la llamada audiencia del comité disciplinario destinada a revocar mi membresía. ¡A quién le importa!", manifestó el exmandatario.

En su estilo más típico, Trump continuó desplegando lo que consideró un currículum aún más impresionante que el de Carteris, quien como actriz saltó a la fama como personaje en la serie de televisión 'Beverly Hills 90210'

"Aunque no estoy familiarizado con su trabajo, estoy muy orgulloso del mío en películas como 'Mi pobre angelito 2', 'Zoolander' y 'Wall Street 2: el dinero nunca duerme'; y en programas de televisión que incluyen 'Fresh Prince of Bel-Air', 'Saturday Night Live' y, por supuesto, uno de los programas más exitosos en la historia de la televisión, 'The Apprentice', para nombrar sólo algunos", detalló el expresidente.

Además, acusó al sindicato de atacarlo solo para llamar la atención de los medios y hacer olvidar sus propios fracasos. "Su organización ha hecho poco por sus miembros y nada por mí, además de cobrar cuotas y promover políticas e ideas peligrosas y antiestadounidenses, como lo demuestran sus tasas de desempleo masivo y las demandas de actores célebres", destacó.

Y concluyó la carta reafirmando que ya no desea "estar asociado con su sindicato".

La postura del gremio

La disputa obedece a una decisión adoptada el 19 de enero por la junta nacional del sindicato, al determinar que había una causa probable contra el para entonces todavía presidente por violar los estatutos del gremio al "incitar" al ataque contra el Capitolio y sostener una campaña de "desinformación" que desacreditó a muchos periodistas. La junta ordenó una audiencia de su comité disciplinario para determinar si Trump es culpable y, de ser así, considerar sanciones, que podían ir desde una reprimenda hasta una multa y la expulsión.

"Donald Trump atacó los valores más sagrados para esta unión: democracia, verdad, respeto por nuestros conciudadanos de todas las razas y religiones, y la santidad de la prensa libre", señalo Carteris al anunciar la decisión. "Hay una línea directa desde su desenfrenado desprecio por la verdad hasta los ataques a periodistas perpetrados por sus seguidores".

En respuesta a la renuncia de Trump, el gremio emitió una muy corta declaración: "Gracias".