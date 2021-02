"¡Una vista increíble!": Captan el momento exacto en el que un cohete de SpaceX pasa frente a la Luna (VIDEO)

Un fotógrafo captó el momento exacto en el que un cohete Falcon 9 de la compañía estadounidense SpaceX pasó este jueves frente a la Luna, según se aprecia en el espectacular vídeo que compartió en su canal de YouTube.

En la grabación, obtenida por Trevor Mahlmann, se observa cómo el cohete, de 70 metros de altura, pasa por delante de nuestro satélite mientras deja un rastro de fuego que emana de los motores, que lo impulsan en dirección vertical para ponerlo en órbita.

"Volando de manera asombrosa"

"Acabo de captar un cohete Falcon 9 que transportaba 60 satélites Starlink volando de manera asombrosa frente a una Luna gibosa menguante esta mañana en Cabo Cañaveral, Florida", explicó el Mahlmann en Twitter. "¡Una vista increíble!", añadió.

El fotógrafo reveló a DailyMail que tenía previsto tomar fotografías del Falcon 9, si bien se trató de una decisión de último momento, porque acababa de regresar a Florida después de presenciar cómo SpaceX lanzaba su prototipo de cohete Starship SN9, que terminó explotando mientras trataba de aterrizar.

En su retransmisión en directo, la compañía dirigida por el empresario sudafricano Elon Musk indicó que el objetivo de la misión de este jueves era poner en órbita 60 satélites Starlink desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 de la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral.

Falcon 9 launches 60 Starlink satellites to orbit – mission from pad 39A on deck pic.twitter.com/71cuCBgPNX — SpaceX (@SpaceX) February 4, 2021

Ambicioso proyecto

SpaceX detalló que el cohete propulsor Falcon 9 de primera etapa que apoyó esta misión ya voló anteriormente en cuatro misiones: los lanzamientos de GPS III Space Vehicle 03 y Turksat 5A y dos misiones Starlink.

Asimismo, explicó que después de la separación de las fases del Falcon 9, la compañía aeroespacial procederá a aterriza la primera de las etapas en el océano Atlántico con un avión no tripulado llamado 'Of Course I Still Love You' ('Por supuesto que todavía te amo', en inglés).

Desarrollado por SpaceX, Starlink es un ambicioso proyecto que busca proporcionar un servicio de Internet de banda ancha, baja latencia y cobertura mundial a bajo costo.​​ Tras el lanzamiento de este jueves, el proyecto actualmente cuenta con una constelación de 1.095 satélites en órbita, que podrían llegar a sumar 42.000 satélites en el futuro, para proporcionar acceso a Internet a cada rincón de la Tierra.

