El Pentágono anuncia medidas para afrontar el extremismo de derecha en el Ejército

El Pentágono ha anunciado nuevas medidas para intensificar la lucha contra el extremismo de derecha entre los miembros del servicio. El nuevo secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, firmó un memorando que ordena a los comandantes y supervisores instituir un 'parón' de un día en el servicio dentro de los próximos 60 días para abordar el extremismo dentro de las fuerzas armadas del país.

La orden requiere que los líderes militares de todos los niveles seleccionen un día para dirigir las discusiones centradas en "la importancia de nuestro juramento en el cargo; una descripción de los comportamientos no permitidos; y los procedimientos para informar sobre comportamientos sospechosos de extremismo o reales".

"No toleraremos acciones que vayan en contra de los principios fundamentales del juramento que compartimos, incluidas las acciones asociadas con ideologías extremistas o disidentes", reza el documento. "Los miembros del servicio, los empleados civiles del Departamento de Defensa y todos aquellos que apoyan nuestra misión merecen un entorno libre de discriminación, odio y acoso".

De acuerdo con Austin, la medida es el primer paso en lo que "debe ser un esfuerzo concertado para educarnos mejor a nosotros mismos y a nuestra gente sobre el alcance de este problema y para desarrollar formas sostenibles de eliminar los efectos corrosivos que la ideología extremista y conducta tienen en la fuerza laboral ".

Arrestos de miembros del servicio y veteranos tras el asalto al Capitolio

La orden fue anunciada por primera vez por el Pentágono el miércoles. El Departamento señaló que Austin y el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, se habían reunido con líderes civiles y militares para discutir el problema del extremismo en el Ejército, un tema que ha sido objeto de un escrutinio creciente después de los arrestos de varios miembros del servicio actual y veteranos tras el asalto al Capitolio de EE.UU. el 6 de enero.

Según el Pentágono, Austin dijo en la reunión que aunque el número de miembros del servicio que se adhirieron a tales ideologías era pequeño, "no era tan pequeño como a cualquiera le gustaría".

El Departamento no ha publicado información sobre cuántos miembros activos del servicio militar estuvieron presentes en los disturbios en Washington el mes pasado, pero el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, afirmó durante una conferencia de prensa: "No importa lo que sea, no es ... un problema insignificante y debe ser abordado".

Kirby agregó que la lucha contra el extremismo es un "problema espinoso" contra el que los militares han luchado en el pasado.

Una encuesta de Military Times de 2019 encontró que el 36 por ciento de los encuestados en servicio activo habían presenciado personalmente "evidencia de ideologías supremacistas blancas y racistas en el Ejército", una cifra que aumentó respecto al 22 por ciento de los encuestados en 2018.