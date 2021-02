Un hombre con covid-19 se pone amarillo por una rara reacción al virus

Un galés de 69 años se puso amarillo y necesitó una transfusión de sangre después de desarrollar una rara reacción al coronavirus que solo se ha documentado hasta la fecha en doce personas en todo el país.

Lenny Jones, residente de la villa galesa de Connah's Quay, cerca de la frontera con Inglaterra, contó al diario local Cheshire Live que todo comenzó cuando una mañana se despertó y se dio cuenta de que algo andaba mal con el tono de su piel: "Pensé que había algo mal con el espejo del dormitorio, porque yo estaba amarillo, tenía ictericia y, para decirlo claramente, me parecía a Bart Simpson".

Pese a sentirse mal, Jones confiesa que al principio tenía "miedo" de ir al hospital y esperaba poder "superar" los extraños síntomas sin ayuda de los médicos. Sin embargo, el hombre no logró recuperarse y fue admitido el 17 de enero en el hospital Countess of Chester en la vecina ciudad de Chester, Inglaterra.

Después de dar positivo por covid-19, Jones fue ingresado en una zona aislada para pacientes infectados, donde los médicos le dijeron que era la duodécima persona en todo el país que presentaba estos síntomas tan inusuales. El hombre era el único de los seis pacientes con los que compartía habitación que no necesitaba ventilación pulmonar, pero los médicos tuvieron que hacerle una transfusión de sangre.

El hombre pasó once noches en el hospital, donde presenció escenas que califica de "desgarradoras": los pacientes a menudo no lograban hacer frente a la enfermedad y el "exhausto" personal médico simpatizaba sinceramente con los enfermos y se desmoralizaba con cada nueva vida perdida. "Mi cama apuntaba hacia la recepción de la sala y pude ver a algunas de las enfermeras llorando cuando descubrían que uno de los pacientes no había sobrevivido durante la noche", recuerda Jones.

Después de la transfusión de sangre, el hombre abandonó el hospital en una silla de ruedas y ahora dice sentirse muy agradecido con todas las enfermeras y médicos que están arriesgando sus vidas en la primera línea de combate contra el covid-19. "Lo que están haciendo es extraordinario, desde los limpiadores hasta los médicos, todos ellos merecen una medalla", concluye Jones.

