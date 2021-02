Biden dice que "Xi Jinping no tiene un hueso democrático en el cuerpo" y afirma que no colaborará con él tal como lo hizo Trump

El presidente de EE.UU., Joe Biden, afirmó a la cadena CBS que Xi Jinping no tiene "ni un hueso democrático en el cuerpo", y aseguró que él no colaborará con el líder chino de la manera que lo hizo el expresidente Donald Trump.

Biden, que ya tiene un historial de encuentros con el presidente del país asiático cuando ocupaba el cargo de vicepresidente, dijo que Xi tiene un carácter estricto. "No tiene—y no lo digo como una crítica, sino como una realidad— no tiene un hueso democrático [...] en el cuerpo", señaló Biden.

"No necesitamos tener un conflicto, pero habrá una competencia extrema. Y no voy a hacerlo de la manera que él sabe. [...] No voy a hacerlo como lo hizo Trump. Nos centraremos en las reglas de juego internacionales", dijo Biden.

La semana pasada, Yang Jiechi, director de la Comisión Central de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China, mantuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, en la que sugirió que cada país se centre en sus propios asuntos, al tiempo que instó a Washington a "corregir sus errores".