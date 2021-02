Judíos ortodoxos violan las normas sanitarias y se enfrentan con la Policía israelí en el funeral de un rabino muerto por covid-19

La Policía intentó negociar con las autoridades religiosas para que no se produjeran grandes concentraciones, pero sin resultado.

Miles de judíos ortodoxos inundaron las calles de Bnei Brak, un suburbio de Tel Aviv, la noche del domingo para acudir al funeral de un rabino que murió por complicaciones relacionadas con el covid-19.

La Policía había tratado de impedir congregaciones masivas ante las restricciones sanitarias mediante negociaciones con líderes judíos, pero sus tentativas no dieron fruto.

Los asistentes al entierro intentaron derribar las vallas policiales y se enfrentaron con los agentes que trataron de impedir que avanzaran hacia la procesión fúnebre.

El rabino Chaim Meir Wosner contrajo el coronavirus el mes pasado y fue tratado en su domicilio hasta que lo hospitalizaron de gravedad cuando sus niveles de saturación de oxígeno disminuyeron. Falleció en la tarde del domingo a los 83 años.

Las autoridades israelíes han sido criticadas por no impedir varios funerales multitudinarios la semana pasada y por emitir desproporcionadamente más multas en las localidades de mayoría laica, informa The Times of Israel.