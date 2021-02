Un famoso cirujano plástico y el estilista de Beyoncé ofrecen ayuda a la bloguera que usó pegamento en lugar de laca para el cabello

Un cirujano plástico y el estilista de la cantante Beyoncé ofrecieron su ayuda a la bloguera estadounidense Tessica Brown, que se quedó con el pelo pegado tras utilizar hace un mes un pegamento fuerte en lugar de laca para el cabello.

"Cuando me peino, me gusta terminar con un poco de Göt2b Glued Spray, para mantener [cada pelo] o en su sitio. Bueno, no tenía más Göt2b Glued Spray, así que usé el aerosol Gorilla Glue. Mala, mala, mala idea", afirmó la mujer en un clip, publicado el pasado jueves en su cuenta de TikTok, que se convirtió viral, logrando casi 20 millones de visualizaciones. Luego de no poder retirar la sustancia, Brown ingresó el pasado sábado por urgencias a un hospital de Chalmette (Luisiana), donde el personal sanitario le puso acetona en la parte posterior de la cabeza, pero le quemó el cuero cabelludo y solo hizo que el adhesivo se tornara pegajoso, antes de endurecerse de nuevo.

Tras enterarse de la situación, el famoso cirujano plástico Michael Obeng decidió ayudar a la mujer, de 40 años. Según indicaron fuentes a TMZ, la bloguera viajará este miércoles a Los Ángeles para someterse al procedimiento y el doctor calcula que tardará 2 o 3 días en eliminar por completo el pegamento Gorilla Glue. Obeng supuestamente se hará cargo del costo del procedimiento, estimado en 12.500 dólares.

El estilista Neal Farinah también afirmó que puede ofrecer ayuda a Brown. "Todos tenemos nuestras propias opciones. Sí, ella cometió un gran error. Pero no vamos a seguir destrozándola, vamos a ayudarla", escribió este lunes en su cuenta de Instagram.

"Cuando salga del hospital, si necesita una peluca o que le cuiden el cuero cabelludo, estoy aquí para ella", agregó.

Además, varios profesionales ofrecieron en los comentarios las herramientas necesarias para fabricar una peluca para la bloguera.

Mientras, se informó que Brown contrató a un abogado y está sopesando emprender acciones legales contra la empresa productora del pegamento Gorilla Glue, ya que la etiqueta del producto que utilizó indica que no se debe usar en los ojos, la piel o la ropa, sin mencionar el cabello, lo que Brown considera "engañoso".

Por su parte, la compañía declaró en un comunicado que el caso de la bloguera es una situación única y que el producto que empleó "no está indicado para su uso en el cabello, ya que se considera permanente". Subrayó que el adhesivo en aerosol está diseñado para montar cosas en superficies como papel, cartón, madera, laminado y tela.

Polémica en las redes sociales

Las declaraciones de la empresa provocaron una polémica en las redes sociales. Algunos de los defensores de Brown subrayaron que dicha advertencia claramente no era suficiente. "Su producto no advirtió adecuadamente, sabiendo que el pegamento para el cabello de hecho existe y que muchas mujeres negras utilizan el pegamento para el cabello y por esto, la empresa es responsable", tuiteó el abogado Exavier Pope y añadió que "las personas negras se ven desproporcionadamente afectadas por productos que compran para ahorrar dinero" debido a la "desigualdad sistémica".

Otros culparon al "racismo" por "obligar" a la mujer a usar pegamento en su pelo. "El racismo activo y la misoginia obligan a esta mujer a cumplir con el estándar europeo de belleza por lo que tiene que usar pegamento Gorilla Glue", escribió un usuario de Twitter.

"Dada la historia de cómo las mujeres negras [...] todavía luchan contra la creencia generalizada de que nuestro cabello natural es poco apropiado, desaliñado, o de alguna manera 'una declaración', por favor, muestren un poco de compasión y comprensión", tuiteó la abogada y periodista Sunny Hostin.

